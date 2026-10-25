Меланія Трамп відповіла, чи приїде з візитом до України

Про це Меланія Трамп сказала під час спілкування з представниками ЗМІ.

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Чи приїде Трамп?

Перша леді США прокоментувала ймовірність своєї поїздки до Києва. На запитання журналіста про свій потенційний візит Меланія Трамп лаконічно відповіла: "Подивимося".

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп додав, що такий візит дійсно може відбутися.

Дипломатичні контакти між Україною та США

Заява пролунала на тлі активізації діалогу між сторонами щодо подальших дипломатичних кроків. Представники України та США продовжують обговорювати можливі шляхи для досягнення миру.

Раніше українська сторона анонсувала зустрічі в Європі зі спецпредставниками Дональда Трампа. Крім того, Володимир Зеленський висловив сподівання, що за посередництва США удасться домовитися про припинення вогню під час саміту G20 у грудні.

Нагадаємо, Меланія Трамп допустила, що може приїхати до України, також на тлі домовленостей про тимчасове припинення вогню в Олешках. За її посередництва Україна та Росія домовились про локальний режим тиші у цьому районі окупованої Херсонщини. Перемир'я там має розпочатися о 4:00 ранку 27 жовтня.

Ці домовленості між сторонами передбачають доставку гуманітарної допомоги, технічне розмінування та організацію умов для евакуації цивільного населення.