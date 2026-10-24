Україна та Росія узгодили час припинення вогню в Олешках, – Лубінець

Переговори відбулися для координації майбутньої гуманітарної місії у тимчасово окупованому місті на Херсонщині, сповістив омбудсман у своєму Telegram-каналі.

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Що відомо про режим тиші в Олешках

Українська сторона запроваджує режим тиші з 3:00 за київським часом, тоді як російська сторона встановила його з 4:00 за московським часом. Оскільки часові пояси збігаються, це означає одночасний початок припинення вогню.

Учасники зустрічі окремо обговорили заздалегідь узгоджені деталі операції, обмінялися необхідною інформацією та переконалися, що реалізація домовленостей іде за планом.

Окремо проговорили інші деталі, які були заздалегідь узгоджені, обмінялися інформацією та переконалися що все відбувається згідно з напрацьованою попередньою угодою та обидві сторони виконують усі зобов'язання, які брали на себе– підкреслив Лубінець.

Напередодні сторони погодили створення безпечного коридору в Олешках для вивезення цивільного населення та розмінування.

Водночас, як зазначав президент Зеленський, ситуація на тимчасово окупованій частині Херсонщини залишається вкрай важкою через те, що росіяни замінували дороги.