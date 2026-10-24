Украина и Россия согласовали время прекращения огня в Олешках, – Лубинец

Переговоры были проведены с целью координации предстоящей гуманитарной миссии во временно оккупированном городе в Херсонской области, сообщил омбудсмен в своем Telegram-канале.

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Что известно о режиме тишины в Олешках

Украинская сторона вводит режим тишины с 3:00 по киевскому времени, тогда как российская сторона установила его с 4:00 по московскому времени. Поскольку часовые пояса совпадают, это означает одновременное начало прекращения огня.

Участники встречи отдельно обсудили заранее согласованные детали операции, обменялись необходимой информацией и убедились, что реализация договоренностей идет по плану.

Отдельно обсудили другие детали, которые были заранее согласованы, обменялись информацией и убедились, что все происходит в соответствии с наработанным предварительным соглашением и обе стороны выполняют все обязательства, которые взяли на себя– подчеркнул Лубинец.

Накануне стороны согласовали создание " безопасного коридора " в Олешках для эвакуации гражданского населения и разминирования.

В то же время, как отмечал президент Зеленский, ситуация на временно оккупированной части Херсонской области остается крайне тяжелой из-за того, что россияне заминировали дороги.