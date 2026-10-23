Режим тиші в Олешках почнеться 27 жовтня: Лубінець розкрив деталі евакуації

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, який брав участь у переговорах, передає "Голос Америки".

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Що передбачають домовленості щодо Олешок?

За словами Дмитра Лубінця, угоду підписали за результатами тривалих переговорів між українською та російською делегаціями за координації першої леді США Меланії Трамп.

В межах цих домовленостей була складена та підписана угода, в якій, по-перше, у нас запроваджується режим тиші. По-друге, буде доставлений гуманітарний вантаж до Олешок. Третє, буде проведене технічне розмінування та забезпечене вільне пересування та виїзд з Олешок для цивільного населення– сказав Лубінець.

Омбудсмен уточнив, що режим тиші діятиме не лише безпосередньо в районі Олешок, а й на територіях, через які проходитимуть різні етапи гуманітарної операції.

Операцію планують проводити поетапно. Кожен етап може тривати від одного до кількох днів, а українська сторона поступово повідомлятиме про результати.

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Основна наша задача – доїхати до Олешок, так би мовити, забезпечити, щоб у людей взагалі з’явилася така можливість евакуюватись– пояснив омбудсмен.

Мешканці самостійно вирішуватимуть, куди виїжджати. На першому етапі важливо забезпечити доступ до міста та можливість для цивільних безпечно залишити небезпечну територію.

Українську переговорну групу очолював Дмитро Лубінець, російську – уповноважена з прав людини в Росії Яна Лантратова.

Що кажуть у Росії та США?

Міністерство оборони Росії також повідомило про запровадження режиму тиші на Херсонському напрямку з 4:00 ранку 27 жовтня за московським часом. Про це заявив начальник Генерального штабу Збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Тимчасово повірений у справах України у США Денис Сєнік подякував Меланії Трамп за участь у врегулюванні ситуації.

Це дуже позитивна новина. Ми дякуємо їй. Сподіваюся, що найближчим часом, як оголошено, буде забезпечено режим припинення вогню, і місцеві мешканці не лише отримають необхідну допомогу, але і зможуть добровільно залишити цю територію і нарешті опинитися в безпеці– сказав український дипломат.

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Раніше перша леді США Меланія Трамп заявила, що домоглася домовленості між Україною та Росією про локальне припинення вогню в окупованих Олешках.

У яких умовах залишаються мешканці Олешок?

Олешки розташовані на лівому березі Дніпра в окупованій частині Херсонської області. До повномасштабного вторгнення Росії в місті мешкали близько 24 тисяч людей, а нині там залишаються приблизно 1700 – 2000 жителів.

Люди потерпають від нестачі їжі, питної води та ліків. Пересування містом і прилеглими територіями небезпечне через бойові дії, атаки безпілотників і заміновані дороги. Продовольча криза зачепила абсолютно всіх жителів, які залишилися в населеному пункті. Люди опинилися перед вибором між загрозою померти від голоду та ризиком потрапити під ворожі обстріли чи удари дронів при спробі знайти їжу.