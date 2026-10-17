Про це в ефірі 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич. За її словами, росіяни розповідають, що намагаються евакуювати мешканців. Однак нічого такого там не відбувається. Виходи досі заблоковані.

Скільки людей живе в Олешках та Голій Пристані?

Як наголосила Вірлич, конкретних даних, скільки людей зараз проживає в Олешках та Голій Пристані, немає. За попередньою інформацією, близько 2000 людей зараз перебувають в Олешках, серед них – 35-50 дітей. В Голій Пристані заблоковані близько 4000 людей.

В Олешках не працюють окупаційні структури. В Голій Пристані вони намагаються подавати якусь активність. В містах немає електрики та системного постачання води. Люди користуються водою з криниць або йдуть в сусідні села набрати її разом з продуктами.

Люди намагаються менше пересуватися, адже Олешки заміновані росіянами. Пересуватися обома містами небезпечно, бо росіяни полюють дронами. Можуть обстріляти з мінометів та артилерії. Там майже немає зв'язку. Він з'являється лише при виході з громади,

– зауважила Вірлич.

Журналістка розповіла, що відбувається в Олешках та Голій Пристані: дивіться відео 24 Каналу

Загалом росіяни використовують все лівобережжя Херсонщини як військову базу. Переважно вони дислокуються в Скадовському та Генічеському районах. Також їхні підрозділи перебувають біля тих самих Олешок та Голої Пристані.

Додамо, Сили оборони України вже провели низку операцій на лівобережжі Херсонщини. Вони скинули з дронів кілька тонн продуктів. Росіяни відверто знущаються там з мирного населення та не дають можливості організувати евакуацію.