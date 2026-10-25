Мелания Трамп ответила, приедет ли она с визитом в Украину

Об этом Мелания Трамп сообщила во время общения с представителями СМИ.

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Приедет ли Трамп?

Первая леди США прокомментировала вероятность своей поездки в Киев. На вопрос журналиста о своем потенциальном визите Мелания Трамп лаконично ответила: "Посмотрим".

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добавил, что такой визит действительно может состояться.

Дипломатические контакты между Украиной и США

Заявление прозвучало на фоне активизации диалога между сторонами относительно дальнейших дипломатических шагов. Представители Украины и США продолжают обсуждать возможные пути достижения мира.

Ранее украинская сторона объявила о встречах в Европе со спецпредставителями Дональда Трампа. Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что при посредничестве США удастся договориться о прекращении огня в ходе саммита G20 в декабре.

Напомним, Мелания Трамп допустила, что может приехать в Украину, также на фоне договоренностей о временном прекращении огня в Олешках. При ее посредничестве Украина и Россия договорились о локальном режиме тишины в этом районе оккупированной Херсонщины. Перемирие там должно начаться в 4:00 утра 27 октября.

Эти договоренности между сторонами предусматривают доставку гуманитарной помощи, техническое разминирование и создание условий для эвакуации гражданского населения.