Мелания Трамп ответила, приедет ли она с визитом в Украину

Мелания Трамп может посетить Украину / GettyImages
Первая леди США Мелания Трамп не исключила возможного визита в Украину. Эту возможность подтвердил и американский президент Дональд Трамп.
Об этом Мелания Трамп сообщила во время общения с представителями СМИ.
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Приедет ли Трамп?
Первая леди США прокомментировала вероятность своей поездки в Киев. На вопрос журналиста о своем потенциальном визите Мелания Трамп лаконично ответила: "Посмотрим".
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп добавил, что такой визит действительно может состояться.
Дипломатические контакты между Украиной и США
Заявление прозвучало на фоне активизации диалога между сторонами относительно дальнейших дипломатических шагов. Представители Украины и США продолжают обсуждать возможные пути достижения мира.
Ранее украинская сторона объявила о встречах в Европе со спецпредставителями Дональда Трампа. Кроме того, Владимир Зеленский выразил надежду, что при посредничестве США удастся договориться о прекращении огня в ходе саммита G20 в декабре.
Напомним, Мелания Трамп допустила, что может приехать в Украину, также на фоне договоренностей о временном прекращении огня в Олешках. При ее посредничестве Украина и Россия договорились о локальном режиме тишины в этом районе оккупированной Херсонщины. Перемирие там должно начаться в 4:00 утра 27 октября.
Эти договоренности между сторонами предусматривают доставку гуманитарной помощи, техническое разминирование и создание условий для эвакуации гражданского населения.
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