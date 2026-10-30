Моторошно у Білому домі: до Трампа прийшли діти у радянській військовій формі та кокошнику

Атмосферу свята створили з розмахом: вхід до резиденції задекорували гарбузами, плющем і гігантським багряним місяцем із силуетами летючих кажанів. Моторошний музичний супровід забезпечив струнний оркестр Військово-повітряних сил США, а поруч зі святковою локацією яскраво сипалися іскри від будівництва нової президентської бальної зали.

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Загалом на костюмовану подію завітало близько шести тисяч людей. Серед них помітили посадовців адміністрації з родинами, зокрема главу Пентагону Піта Гегсета, заступника керівника апарату Стівена Міллера, військових та прийомні сім'ї.

У Білому домі приймали дітей з нагоди Геловіну: дивіться відео

Діти вражали різноманіттям луків: галявиною бігали крихітні Бетмени, стильні Барбі та навіть персонажі в образах батьків-засновників Америки. Президент США фотографувався з дітьми, роздавав солодощі та спілкувався з батьками маленьких гостей.

Трамп приймав дітей на Геловін у Білому домі: дивіться фото

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Справжній подив викликала поява двох дітей у специфічному маскараді. До президентської пари підійшли дівчинка в сарафані з кокошником і хлопчик у військовій формі та радянському кашкеті.

Діти у кокошнику та кашкеті у Білому домі: дивіться фото

Хто саме з батьків обрав для малечі дивні костюми, наразі невідомо. Трампи спокійно насипали дітям порцію святкових солодощів і продовжили зустрічати гостей.

У розпал дійства президент влаштував для дітей невеличке авіашоу. Він зробив паузу в роздачі цукерок, щоб показати низький проліт президентського літака, який зробив коло над галявиною.

Над Білим домом пролетів літак: дивіться відео

Кілька днів тому американська сторона брала участь у дипломатичних контактах щодо мирних ініціатив. Перша леді Меланія Трамп навіть публічно заговорила про ймовірність свого візиту до Києва.