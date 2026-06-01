Герой мему "Я в Польщі" заінтригував весільними фото та показав обручки

Український блогер Валентин Войтун, також відомий як Валік Козирний, спровокував чутки про одруження. Він показався на романтичних фото та заговорив про "дружину".

Валік Козирний на своїй сторінці в інстаграмі опублікував серію світлин, що нагадують весільні. Вони зроблені на тлі арки, прикрашеної квітами.

До слова Валік Міхієнко з "Левів на джипі" одружився в Києві й показав зворушливі моменти з церемонії

Блогер позує поряд з дівчиною. Пара демонструє обручки та усміхається. Ймовірну обраницю Валентина звати Кароліна, вона також блогерка та лашмейкерка (майстриня з вій).

Валік супроводив допис гучними словами про "початок нашої ери". В іншому відео він додав, що його обраниця – не українка, а нібито одружилися вони в Польщі.

Фонтани, сльози щастя, обручки і момент, коли ми сказали одне одному "так". Я вдячний Богу за тебе і за те, що ти стала моєю дружиною,

– написав блогер.

Та важливо зазначити, що жодних подробиць чи офіційного підтвердження весілля блогер поки не розкрив. У мережі обговорюють, чи дійсно пара одружилась, чи це просто інтрига для підписників.

Хто такий Валік Козирний?

Валентин Войтун, відомий також як Валік Козирний, родом з Чернівецької області. Він вже тривалий час займається блогінгом та розповідає аудиторії про своє життя.

Після того як уряд дозволив виїжджати за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років, Валентин поїхав з України. Він записав відео, на якому емоційно розповідає про те, що тепер перебуває в Польщі. Цей ролик став вірусним і перетворився на мем. Його пародіювали інші користувачі, серед них і військові.

Валік за час своєї мандрівки побував у Польщі, Чехії, Німеччині, Іспанії. Він зізнавався, що не очікував на таку хвилю популярності.