Де зараз Гліб Оверчук – син зіркової матусі Ірини Білик

Гліб Оверчук – старший син співачки Ірини Білик і манекенника Андрія Оверчука. З'ясувалось, що хлопець також подався у творчість і навіть має свій гурт.

Про життя юнака відомо не так багато, але все ж розповісти є про що, пише 24 Канал.

Що відомо про старшого сина Ірина Білик

Андрій Оверчук був другим коханням для співачки. Вони не хотіли офіційно одружуватись, однак мама Ірини наполягла на церковному вінчанні. Від так, у подружжя народився первісток, а у 2001 році вони розлучились через зраду чоловіка.

Ірина Білик повінчалася з Андрієм Оверчуком / Фото з особистого архіву Ірини Білик

Ще у юні роки хлопець казав зірковій матусі, що хоче, щоб його знали як окрему особистість, а не як сина відомих батьків. Гліб не тільки зайнявся музикою, а й зайнявся моделінгом. Спершу заробляв на фрілансі, а згодом працював із болгарським письменником.

Гліб Оверчук у дитинстві / Фото видання JetSetter

Гліб розповідав, що йому подобається стиль 70-х, 80-х. Створювати особливі образи йому допомагала колишня наречена Аліса. Зіркова матуся казала, що не розуміє такого стилю, бо це як "хіпі з 60-х".

Юнак має власний гурт, де грає і на барабанах, і на гітарі. Час від часу команда дає невеликі концерти та навіть гастролює.

Гліб Оверчук грає на барабанах / Фото з інстаграму

Що стосується особистого життя, то тривалий час син Білик був у стосунках із дівчиною Алісою. Він навіть освідчився коханій зламаним "горлечком" від пляшки з-під пива. А згодом дівчина зробила пропозицію у відповідь відкривачкою для пива. Батьки пари підштовхували їх до весілля, однак декілька років тому їхні дороги розійшлись з невідомих для публіки причин.

Сьогодні Гліб перебуває у стосунках із дівчиною, на ім'я Клара. Час від часу хлопець публікує спільні фото.

Гліб Оверчук із новою дівчиною / Фото з соцмереж

Де зараз Гліб Оверчук

У 2024 році Слава Дьомін публічно розповів, що Ірина Білик разом із двома синами – Глібом і Табрізом (син співачки від її третього чоловіка росіянина–продюсера Аслана Ахмадова) живуть за кордоном, в Іспанії.

Те, що її старший син саме в Іспанії, свідчать відмітки його геолокацій, а також інформація від самого інстаграму.

Старший син Ірини Білик живе в Іспанії / Скриншот з інстаграм-сторінки

За кордоном хлопець ходить на мітинги в підтримку України, а його інстаграм-сторінка заповнена посиланнями на збори для військових. Ведучий казав, що Гліб за час війни до України не приїжджав.



Ірина Білик із сином Глібом / Фото з відкритих джерел

Що стосується молодшого хлопчика, то він ще ходить до школи.

Цікаво, що актуальною темою є і син Тіни Кароль. Хлопець навчається за кордоном, але невдовзі має повернутись до України. Зіркова мама відповіла, чи піде її єдиний син воювати.