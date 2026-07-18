О жизни юноши известно не так много, но все же есть о чем рассказать, пишет 24 Канал.

Что известно о старшем сыне Ирины Билык

Андрей Оверчук был второй любовью певицы. Они не хотели официально жениться, однако мама Ирины настояла на церковной свадьбе. Впоследствии у супругов родился первенец, а в 2001 году они развелись из-за измены мужа.

Ирина Билык обвенчалась с Андреем Оверчуком / Фото из личного архива Ирины Билык

Еще в юные годы парень говорил своей знаменитой маме, что хочет, чтобы его знали как самостоятельную личность, а не как сына известных родителей. Глеб не только занялся музыкой, но и стал работать моделью. Сначала зарабатывал на фрилансе, а впоследствии работал с болгарским писателем.

Глеб Оверчук в детстве / Фото издания JetSetter

Глеб рассказывал, что ему нравится стиль 70-х, 80-х. Создавать особые образы ему помогала бывшая невеста Алиса. Звездная мама говорила, что не понимает такого стиля, потому что это как "хиппи из 60-х".

У юноши есть собственная группа, в которой он играет и на барабанах, и на гитаре. Время от времени коллектив дает небольшие концерты и даже гастролирует.

Глеб Оверчук играет на барабанах / Фото из инстаграма

Что касается личной жизни, то долгое время сын Билик был в отношениях с девушкой Алисой. Он даже сделал предложение любимой сломанной "горлышкой" от бутылки пива. А впоследствии девушка сделала ответное предложение открывашкой для пива. Родители пары подталкивали их к свадьбе, однако несколько лет назад их пути разошлись по неизвестным для публики причинам.

Сегодня Глеб встречается с девушкой по имени Клара. Время от времени парень публикует совместные фото.

Глеб Оверчук с новой девушкой / Фото из соцсетей

Где сейчас Глеб Оверчук

В 2024 году Слава Демин публично рассказал, почему Ирина Билык вместе с двумя сыновьями – Глебом и Табризом (сын певицы от ее третьего мужа, россиянина – продюсера Аслана Ахмадова) живут за границей, в Испании.

О том, что ее старший сын находится именно в Испании, свидетельствуют отметки его геолокаций, а также информация из самого инстаграма.

Старший сын Ирины Билык живет в Испании / Скриншот со страницы в инстаграме

За границей парень ходит на митинги в поддержку Украины, а его страница в инстаграме заполнена ссылками на сборы для военных. Ведущий говорил, что Глеб за время войны в Украину не приезжал.

Ирина Билык с сыном Глебом / Фото из открытых источников

Что касается младшего мальчика, то он еще ходит в школу.

Интересно, что актуальной темой является и сын Тины Кароль. Парень учится за границей, но вскоре должен вернуться в Украину. Звездная мама ответила, пойдет ли ее единственный сын воевать.