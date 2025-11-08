Коштує майже 6 тисяч євро: який годинник носить Надя Дорофєєва
- Надя Дорофєєва носить годинник Cartier Panther CRWSPN0010, який коштує 5900 євро.
- Ця модель була перевидана у 2017 році, є водостійкою та має елегантний дизайн з чорним градієнтом і сріблястим обрамленням.
Не буде секретом, що знаменитості люблять купляти собі дорогі аксесуари, які доповнюють їхні образи. До прикладу, Надя Дорофєєва має у своїй колекції годинник від Cartier.
Співачка обрала класичний стиль, який гармонійно вписується на її руці, пише 24 Канал із посиланням на cats_and_watches.
Який годинник носить Надя Дорофєєва?
Артистка обрала годинник від Cartier Panther CRWSPN0010. Така розкіш коштує чимало – 5900 євро.
Годинник Наді Дорофєєвої / Фото cats_and_watches
Відомо, що цю модель годинника випустили у 2017 році. Це відбулось у межах перевидання колекції Panthère, яка вперше з'явилася ще у 1983 році.
Циферблат поєднується з чорним градієнтом і сріблястим обрамленням, що створює елегантний стиль. Зовсім не дивно, що Надя обрала цю модель, адже вона ідеально підходить під витонченість співачки.
Цікава деталь, що годинник від Cartier – водостійкий, що вже захищає виріб від серйозних можливих пошкоджень.
У липні цього року артистка виступила на благодійному вечері у Лондоні, який організував Олександр Усик. Надя Дорофєєва одягла на виступ сукню за 125 тисяч гривень.