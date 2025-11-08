Коштує майже 6 тисяч євро: який годинник носить Надя Дорофєєва

Не буде секретом, що знаменитості люблять купляти собі дорогі аксесуари, які доповнюють їхні образи. До прикладу, Надя Дорофєєва має у своїй колекції годинник від Cartier.

Співачка обрала класичний стиль, який гармонійно вписується на її руці, пише 24 Канал із посиланням на cats_and_watches.

Який годинник носить Надя Дорофєєва?

Артистка обрала годинник від Cartier Panther CRWSPN0010. Така розкіш коштує чимало – 5900 євро.



Годинник Наді Дорофєєвої / Фото cats_and_watches

Годинник від Cartier Наді Дорофєєвої / Скриншот із сайту

Відомо, що цю модель годинника випустили у 2017 році. Це відбулось у межах перевидання колекції Panthère, яка вперше з'явилася ще у 1983 році.

Циферблат поєднується з чорним градієнтом і сріблястим обрамленням, що створює елегантний стиль. Зовсім не дивно, що Надя обрала цю модель, адже вона ідеально підходить під витонченість співачки.

Цікава деталь, що годинник від Cartier – водостійкий, що вже захищає виріб від серйозних можливих пошкоджень.

Годинник від Cartier Наді Дорофєєвої / Колаж Show24

У липні цього року артистка виступила на благодійному вечері у Лондоні, який організував Олександр Усик. Надя Дорофєєва одягла на виступ сукню за 125 тисяч гривень.