Стоят почти 6 тысяч евро: какие часы носит Надя Дорофеева
- Надя Дорофеева носит часы Cartier Panther CRWSPN0010, которые стоят 5900 евро.
- Эта модель была переиздана в 2017 году, является водостойкой и имеет элегантный дизайн с черным градиентом и серебристым обрамлением.
Не будет секретом, что знаменитости любят покупать себе дорогие аксессуары, которые дополняют их образы. К примеру, Надя Дорофеева имеет в своей коллекции часы от Cartier.
Певица выбрала классический стиль, который гармонично вписывается на ее руке, пишет 24 Канал со ссылкой на cats_and_watches.
Какие часы носит Надя Дорофеева?
Артистка выбрала часы от Cartier Panther CRWSPN0010. Такая роскошь стоит немало – 5900 евро.
Известно, что эту модель часов выпустили в 2017 году. Это произошло в рамках переиздания коллекции Panthère, которая впервые появилась еще в 1983 году.
Циферблат сочетается с черным градиентом и серебристым обрамлением, что создает элегантный стиль. Совсем не удивительно, что Надя выбрала эту модель, ведь она идеально подходит под утонченность певицы.
Интересная деталь, что часы от Cartier – водостойкие, что уже защищает изделие от серьезных возможных повреждений.
В июле этого года артистка выступила на благотворительном ужине в Лондоне, который организовал Александр Усик. Надя Дорофеева надела на выступление платье за 125 тысяч гривен.