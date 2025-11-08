Певица выбрала классический стиль, который гармонично вписывается на ее руке, пишет 24 Канал со ссылкой на cats_and_watches.

К теме Часы принцессы Дианы за тысячи фунтов стерлингов, которыми восхищалась сама Елизавета II

Какие часы носит Надя Дорофеева?

Артистка выбрала часы от Cartier Panther CRWSPN0010. Такая роскошь стоит немало – 5900 евро.

Часы Нади Дорофеевой / Фото cats_and_watches

Часы от Cartier Нади Дорофеевой / Скриншот с сайта

Известно, что эту модель часов выпустили в 2017 году. Это произошло в рамках переиздания коллекции Panthère, которая впервые появилась еще в 1983 году.

Циферблат сочетается с черным градиентом и серебристым обрамлением, что создает элегантный стиль. Совсем не удивительно, что Надя выбрала эту модель, ведь она идеально подходит под утонченность певицы.

Интересная деталь, что часы от Cartier – водостойкие, что уже защищает изделие от серьезных возможных повреждений.

Часы от Cartier Нади Дорофеевой / Коллаж Show24

В июле этого года артистка выступила на благотворительном ужине в Лондоне, который организовал Александр Усик. Надя Дорофеева надела на выступление платье за 125 тысяч гривен.