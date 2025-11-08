Співачка обрала класичний стиль, який гармонійно вписується на її руці, пише 24 Канал із посиланням на cats_and_watches.
Який годинник носить Надя Дорофєєва?
Артистка обрала годинник від Cartier Panther CRWSPN0010. Така розкіш коштує чимало – 5900 євро.
Годинник Наді Дорофєєвої / Фото cats_and_watches
Годинник від Cartier Наді Дорофєєвої / Скриншот із сайту
Відомо, що цю модель годинника випустили у 2017 році. Це відбулось у межах перевидання колекції Panthère, яка вперше з'явилася ще у 1983 році.
Циферблат поєднується з чорним градієнтом і сріблястим обрамленням, що створює елегантний стиль. Зовсім не дивно, що Надя обрала цю модель, адже вона ідеально підходить під витонченість співачки.
Цікава деталь, що годинник від Cartier – водостійкий, що вже захищає виріб від серйозних можливих пошкоджень.
Годинник від Cartier Наді Дорофєєвої / Колаж Show24
У липні цього року артистка виступила на благодійному вечері у Лондоні, який організував Олександр Усик. Надя Дорофєєва одягла на виступ сукню за 125 тисяч гривень.