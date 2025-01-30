"Чергове дніще": голова фан-клубу Олега Винника різко відреагувала на критику співака

Голова фан-клубу Олега Винника Валерія Барон розкритикувала ведучого Славу Дьоміна та співака Максима Бородіна через його нещодавні заяви. В одному з інтерв'ю артист назвав музику колеги "нещирою" та "поверхневою".

За словами Барон, Олег Винник не знав про висловлювання Бородіна. Ба більше, жінка вважає, що співакові, який відсаджується за кордоном під час війни, не цікава його думка, пише 24 Канал з посиланням на її фейсбук.

До речі Олег Винник показався в патріотичній футболці, щоб прорекламувати концерти за кордоном

На думку Валерії Барон, інтерв'ю Слави Дьоміна з Максимом Бородіним – це не творча суперечка артистів, а "чергове дніще". Вона зазначила, що своїми висловлюваннями про Олега Винника співак намагається привернути до себе увагу, оскільки згадка його імені "гарантує обговорення".

Голова фан-клубу Винника розповіла, що артисти не знайомі. Вона порадила Бородіну ознайомитися з творчістю Олега та ще раз прийти на інтерв'ю до Слави Дьоміна, аби "змінити свої формулювання" про його музику.

Хоча про що я. На жаль, ефіри Слави перетворилися на ще один майданчик для висвітлення пліток і надуманих скандалів про Олега Винника. І це після того, як Олег не погодився з ним на інтерв'ю. Співпадіння? Не думаю… Тому, пане Максе, просто послухайте ці пісні та зробіть об'єктивні висновки (а їх можна і на власних ресурсах оголосити). Якщо ви справжній митець, то впевнена, що ці пісні не залишать вас байдужим,

– висловилася Валерія Барон.

Валерія також додала, що в Олега Винника великий досвід роботи "на європейській сцені в жанрі мюзиклу".

Нагадаємо, що нещодавно Бородін дав інтерв'ю Славі Дьоміну, в якому висловився про творчість Винника. Співак вважає, що його колега працює у "низькому жанрі", також чоловіка засмучує "нарочита нещирість цієї музики". До того ж раніше Макс заявляв, що не хотів би бути в одній ніші з Олегом.