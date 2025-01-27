Крім того, він прокоментував свої концерти до Дня закоханий. Повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-акаунт Олега Винника.

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Так, у ролику виконавець, одягнений у футболку з малюнком дулі та написом "Ось вам, а не Харків", повідомляє відвідувачу тренажерного залу про майбутній виступ зі своєю дружиною. Чоловік цьому дуже зрадів і почав танцювати з Винником.

А ти в курсі, що Таюне буде в Празі? День закоханих з Олегом Винником,

– зазначив під відео артист.

У ролику також можна почути популярний трек співачки "Бачу бачу, чую чую".

Що відомо про концерти Олега Винника в Празі

Виступи артиста-втікача відбудуться у празькому The Diamond Hall 14 та 15 лютого. Перший концерт заплановано на День святого Валентина з 20:00 до 00:00, другий – наступного дня з 19:00 до 23:00.

Організатори обіцяють гостям вітальний напій та вишуканий фуршет. Між виступами співака відбудеться дискотека 90-х. Вартість квитка становить 3000 чеських крон (приблизно 5000 гривень).