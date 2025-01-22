Так, співак планує дати два концерти у Празі – столиці Чехії. Про це пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку закладу The Diamond Hall, де й має відбутися дійство.

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Олег Винник розважатиме людей за кордоном 14 лютого, у День святого Валентина, з 20:00 до 00:00, а також – 15 лютого з 19:00 до 23:00. Ціна на квиток – 3 000 чеських крон – це приблизно 5000 гривень.

В інстаграмі The Diamond Hall йдеться, що на гостей чекає Welcome drink, вишуканий фуршет, а у перервах між виступами співака – дискотека 90-х.

У ці особливі вечори, присвячені Дню закоханих, Олег Винник подарує свої найкращі хіти, наповнені любов'ю, щирими емоціями та неймовірною енергетикою. Улюблені пісні, що торкаються найглибших струн душі, створять чарівну атмосферу, яка залишиться з вами назавжди,

– йдеться на сайті з продажу квитків.

Квитки на концерт Олега Винника у Празі / Скриншот з сайту

Олег Винник переніс концерт у Польщі

Нагадаємо, що у листопаді минулого року Олег Винник оголосив перший за три роки концерт. Артист мав виступити у Варшаві напередодні Різдва, 21 грудня, частина коштів мала піти на благодійність. Ціни на квитки коливалися від 1800 до 4100 гривень, тобто вони значно дешевші, ніж у Празі.

Однак згодом концерт Олега Винника у Варшаві перенесли через технічні причини. Тепер виступ співака має відбутися 24 квітня. До речі, зараз досі залишається багато вільних місць.