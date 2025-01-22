Так, певец планирует дать два концерта в Праге – столице Чехии. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу заведения The Diamond Hall, где и должно состояться действо.

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Олег Винник будет развлекать людей за рубежом 14 февраля, в День святого Валентина, с 20:00 до 00:00, а также – 15 февраля с 19:00 до 23:00. Цена на билет – 3 000 чешских крон – это примерно 5000 гривен.

В инстаграме The Diamond Hall говорится, что гостей ждет Welcome drink, изысканный фуршет, а в перерывах между выступлениями певца – дискотека 90-х.

В эти особые вечера, посвященные Дню влюбленных, Олег Винник подарит свои лучшие хиты, наполнены любовью, искренними эмоциями и невероятной энергетикой. Любимые песни, касающиеся самых глубоких струн души, создадут волшебную атмосферу, которая останется с вами навсегда,

– говорится на сайте по продаже билетов.

Билеты на концерт Олега Винника в Праге / Скриншот с сайта

Олег Винник перенес концерт в Польше

Напомним, что в ноябре прошлого года Олег Винник объявил первый за три года концерт. Артист должен был выступить в Варшаве накануне Рождества, 21 декабря, часть средств должна была пойти на благотворительность. Цены на билеты колебались от 1800 до 4100 гривен, то есть они значительно дешевле, чем в Праге.

Однако впоследствии концерт Олега Винника в Варшаве перенесли по техническим причинам. Теперь выступление певца должно состояться 24 апреля. Кстати, сейчас до сих пор остается много свободных мест.