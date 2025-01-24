Бородін зізнався, що йому вже кілька разів пригадали такі слова про Винника. Співакові шкода, що він постійно "змушений пояснювати контекст", пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Слави Дьоміна.

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В одному з інтерв'ю Слава Дьомін сказав Максиму Бородіну, що його аудиторія – "це дівчата і жінки, які раніше слухали Олеги Винника". Співак відповів, що йому "дуже боляче від цього", і сподівається, що це не його слухачі.

Тоді Бородін заявив, що не хотів би бути в одній ніші з Винником.

Мені здається, це низький жанр – той, в якому він працює. Наприклад, якби мені сказали, що я схожий на якийсь панк-гурт, я б теж засмутився, бо нічого не бачу з нами спільного. Він працює на ту аудиторію, якій це все подобається. А мене засмучує нарочита нещирість цієї музики,

– пояснив Максим Бородін.

Артист додав, що також засмутився б, якби сказали, що його пісні схожі на "весільні з Заходу України". Крім того, поділився, що йому чужа музика, яку створює Олег Винник.

Максим Бородін вважає, що не потрібно було публічно говорити про свій музичний смак.

Інтерв'ю з Максимом Бородіним: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями стало відомо про нові концерти Олега Винника за кордоном. Так, 14 та 15 лютого співак виступить у Празі. Ціна на квиток – 3 000 чеських крон – це приблизно 5000 гривень.

Цікаво, що напередодні Різдва Винник мав дати концерт у Польщі, але згодом його перенесли на 24 квітня 2025 року "через технічні причини". Водночас наразі квитки на виступ артиста погано продаються.