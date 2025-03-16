Як сьогодні живе актор "Маски-шоу" Георгій Делієв, який неоднозначно висловлювався про Україну

Георгій Делієв – засновник "Маски-шоу" та одна з головних зірок трупи. Попри те, що актор був і, ймовірно, залишається улюбленцем публіки, його неоднозначні висловлювання щодо України та окупації Криму поставили так званий знак запитання біля його прізвища.

Комік народився у Херсоні, але дитинство провів у Новій Каховці. Студентські роки стали поштовхом до занять сценічним мистецтвом. Згодом Делієв почав працювати у театрах. Як складалась кар'єра гумориста, що не так із його політичними поглядами та де Георгій зараз, читайте у матеріалі Show24.

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Кар'єра та популярність

У 1984 році працював у Ленінградському театрі "Лицедії" і того ж року його прийняли до ансамблю пантоміми та клоунади "Маски". Після розпаду СРСР, комік-трупа стала самостійною компанією, де Делієв є художнім керівником, режисером та актором.

Георгій Делієв і Борис Барський / Фото з фейсбуку Делієва

У проєкті "Маски-шоу" був режисером-постановником, автором сценарію та виконавцем головних ролей. Крім того, Георгій знявся у низці фільмів, був депутатом Одеської міської ради, у 2017 році став членом журі "Ліги сміху", а ще захоплюється створенням пісень.

Георгій Делієв / Фото з фейсбуку Делієва

Що не так з політичними поглядами Делієва

У 2006 році гуморист зняв кліп "Рідна мова", де висміяв українську мову. Суть відеороботи полягала в тому, що Делієв співав російською, а в один момент підійшли кремезні чоловіки, які розмовляють українською і намагаються заткнути співаку рота. Крім того, об'єктом висміювання також став Віктор Ющенко.

Тоді критики назвали гумориста українофобом, а у 2011 році він таки потрапив до топ-10 українофобів за версією журналу "Український тиждень". Сам артист казав, що відео було чернеткою, яке присвятили штучному розколу суспільства через мовне питання. Цікаво, що саме за каденції Віктора Ющенка Делієв отримав звання народного артиста України.

Тема окупації Криму також для Георгія виявилась неоднозначною. Артист заявляв, що у подіях ніхто не винен, а війна відбувається чи то між політиками, чи то між Заходом і Путіним. А на питання журналіста, чи правильно, що Росія забрала Крим, актор відповів ствердно.

Правильно, якщо люди так вирішили. Я сумніваюся, що там 97 відсотків "за", але, напевно, була більшість. Однозначно сказати, правильно це чи ні, не можна. З одного боку, якщо більшість так вирішила, то це правильно,

– казав він про окупацію Криму.

Георгій Делієв / Фото з фейсбуку коміка

Пізніше комік запевняв, що виступає проти загарбання Криму, однак коментування цієї теми для нього було неохочим бажанням. Делієв казав, що артист має бути нейтральним.

За рік до початку повномасштабного вторгнення він висловився щодо України.

Україну зараз не можна розглядати як самостійну державу. Вона живе за правилами світових ігор, умови яких ми не знаємо,

– вважав Делієв.

Де зараз Георгій Делієв

Коли Росія розпочала повномасштабну війну, то реакція Георгія була у вигляді публікацій молитов й ікон у соцмережах.

Скриншот з фейсбуку Георгія Делієва

Після 24 лютого актор з дружиною, двома малими дітьми, онукою та донькою Яною від першого шлюбу виїхали за кордон й оселились у Франції. З того часу комік не висловлювався на тему війни, а продовжив творчу роботу. До прикладу, у грудні 2022 року відкрив виставку й продовжив акторську діяльність.

Георгій Делієв з дружиною та сином / Фото з фейсбуку гумориста

Днями Олександр і Катерина Усик дали інтерв'ю, де повідомили, що не всі їхні діти живуть з ними.