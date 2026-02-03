Дебютний виступ Алекса Воррена на Греммі зіпсували технічні проблеми
- Алекс Воррен виступив на Греммі-2026, зіткнувшись з технічними проблемами з навушником.
- Нагороду "Найкращий новий артист" отримала Олівія Дін, а не Воррен.
У неділю, 1 лютого, у Лос-Анджелесі відбулась 68-ма церемонія нагородження премії Греммі. На заході виступив американський співак і автор пісень Алекс Воррен, проте він зіткнувся з технічними проблемами.
Про це повідомляє журнал People. Воррен змагався за перемогу у категорії "Найкращий новий артист", проте нагороду отримала англійська співачка й авторка пісень Олівія Дін.
25-річний Алекс Воррен виступав на Греммі-2026 зі своїм хітом Ordinary. Проте в нього виникли проблеми з внутрішньоканальними слуховими апаратами, які допомагають співакам чути себе в гучному приміщенні.
Артист намагався владнати ситуацію, продовжуючи співати. На початку приспіву Ворен зняв навушник. Інколи він не попадав під музику, а також трохи хвилювався. Проте глядачі у залі підтримували Алекса.
Наприкінці виступу артист піднявся над сценою на механічному підйомнику.
Виступ Алекса Воррена на Греммі-2026: дивіться відео онлайн
Згодом Воррен опублікував відео у тіктоці, в якому відреагував на технічні проблеми, що сталися під час його виступу на Греммі-2026. "Таке трапляється тільки зі мною", – написав він.
Яким було життя Алекса Воррена до популярності?
Перед 68-ю церемонією нагородження премії Греммі у програмі CBS Mornings Алекс Воррен розповів про своє життя до того, як трек Ordinary став вірусним у тіктоці.
"Усе своє життя я не був найкращим співаком у своєму класі. Я не був дивовижним. Мій вчитель хору, м'яко кажучи, не вірив у мене", – зізнавався артист.
Алекс зазначив, що його голос не є "стереотипним", тобто в ньому більше хрипу та емоцій, ніж в інших. Так, артист відчув, що не володіє тим голосом, "який подобається людям".
"Я думаю, що дуже наполегливо працював, щоб стати тим, ким я є сьогодні, і це був один із тих моментів, коли я міг подивитися в небо і відчути величезне захоплення", – говорив Воррен.
Зазначимо, що з початку своєї музичної кар'єри Алекс потрапив до чарту Billboard Hot 100 з п'ятьма піснями: Burning Down, Bloodline, On My Mind, Eternity та Ordinary – остання досягла 1 місця.