Дебютний виступ Алекса Воррена на Греммі зіпсували технічні проблеми

У неділю, 1 лютого, у Лос-Анджелесі відбулась 68-ма церемонія нагородження премії Греммі. На заході виступив американський співак і автор пісень Алекс Воррен, проте він зіткнувся з технічними проблемами.

Про це повідомляє журнал People. Воррен змагався за перемогу у категорії "Найкращий новий артист", проте нагороду отримала англійська співачка й авторка пісень Олівія Дін.

25-річний Алекс Воррен виступав на Греммі-2026 зі своїм хітом Ordinary. Проте в нього виникли проблеми з внутрішньоканальними слуховими апаратами, які допомагають співакам чути себе в гучному приміщенні.

Артист намагався владнати ситуацію, продовжуючи співати. На початку приспіву Ворен зняв навушник. Інколи він не попадав під музику, а також трохи хвилювався. Проте глядачі у залі підтримували Алекса.

Наприкінці виступу артист піднявся над сценою на механічному підйомнику.

Виступ Алекса Воррена на Греммі-2026: дивіться відео онлайн

Згодом Воррен опублікував відео у тіктоці, в якому відреагував на технічні проблеми, що сталися під час його виступу на Греммі-2026. "Таке трапляється тільки зі мною", – написав він.

Яким було життя Алекса Воррена до популярності?