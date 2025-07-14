Українська співачка голосуватиме за переможців Греммі-2026
- Джамала стала членкинею американської академії звукозапису Греммі і братиме участь у голосуванні за переможців Греммі-2026.
- Співачка наголосила на важливості представлення української музики на світовій сцені.
Джамала стала членкинею американської академії звукозапису Греммі, яка щороку визначає номінантів та переможців однієї з найпрестижніших музичних премій у світі.
Співачка вже поділилася враженнями від такої можливості. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Джа.
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Так, Джамала братиме участь у голосуванні за переможців Греммі-2026. Як відомо, церемонія нагородження відбудеться у лютому та охоплюватиме музику, випущену у 2024-2025 роках. Водночас сам процес голосування розпочнеться вже восени цього року.
Греммі академік – це не просто титул. Це – визнання твоєї професійної ваги. Це – доступ до спільноти, яка визначає не тільки популярність, а і якість. Це – можливість формувати історію сучасної музики. Звучить голосно, але це факт. І особливо – це можливість бути голосом української музики там, де її досі замало,
– підкреслила виконавиця.
Джа також подякувала всім, хто її підтримував на цьому шляху, і зауважила, що "це тільки початок".
Можливо, я іноді здаюся занадто мрійливою. Але я щиро вірю – українська музика має бути почутою. На найвідоміших сценах. У найвищих залах. У розмовах, що визначають майбутнє індустрії,
– наголосила артистка.
Що важливо, Джамала – не перша українська артистка, яка приєдналася до складу академії Греммі.
Хто ще з українських зірок входив до складу журі премії Греммі
- У 2021 році таку можливість отримала скрипалька Асія Ахат.
- У 2023 році про своє членство оголосила Тіна Кароль, і вона голосувала за номінантів Греммі-2024.
- У 2024 році до академії долучилася Jerry Heil.