Після розлучення з Цимбалару: Григорій Бакланов уперше показав нову дівчину
- Григорій Бакланов показав фото з новою дівчиною.
- Ім'я нової обраниці актор не розсекретив, але раніше розповідав, що вони познайомилися у житті.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорій Бакланов ще раніше говорив, що закрутив новий роман після розлучення з Анастасією Цимбалару. Сьогодні ж актор показав свою обраницю.
Бакланов відповів на питання підписників в інстаграмі, які зокрема цікавились його особистим життям. Так, актор показав фото з коханою.
У Григорія Бакланова запитали, чи перебуває він у стосунках, на що той відповів ствердно. На опублікованому фото актор цілує свою дівчину в щічку. Закохані сфотографувалися у дзеркалі на фоні водойми.
Наразі Бакланов не розсекретив ім'я своєї нової обраниці та не розповів, чим вона займається. Проте ще у жовтні минулого року актора помітили з загадковою незнайомкою на виставці Ukraine WOW, тож, ймовірно, це вона.
Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" оголосив, що перебуває у стосунках в інтерв'ю Мирославі Мандзюк у липні 2025 року. Григорій зізнався, що щасливий з коханою.
Бакланов розповів, що вони познайомилися не через інтернет, а у житті, і почали зустрічатися навесні.
Що відомо про шлюб Григорія Бакланова?
Григорій Бакланов перебував у шлюбі з Анастасією Цимбалару.
Обидва навчалися у Київському національному університеті театру, кіно і телебаченні імені Івана Карпенка-Карого. Спершу актори не ладнали, проте згодом таки почали зустрічатися.
Бакланов і Цимбалару одружилися у 2021 році.
Закохані були разом 10 років, вони оголосили про розлучення у березні 2024.
Григорію та Анастасія вдалося зберегти хороші стосунки після розриву.