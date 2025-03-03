Обіцяв мільйони за знищену техніку ЗСУ: пропагандист Григорій Лепс отримав підозру від СБУ

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру російському пропагандисту та співаку Григорію Лепсу. Він публічно підтримує війну та повномасштабне вторгнення.

Служба безпеки України повідомила, що зібрала доказову базу проти Григорія Лепсверідзе (більш відомий як Лепс). Про це пише 24 Канал з посиланням на сторінку СБУ в телеграмі.

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Співак-пропагандист публічно підтримує російське вторгнення в Україну, виправдовує та фінансує війну. Один з таких моментів задокументовано. Мовиться про концерт влітку 2023 року, коли Лепс (у компанії з Басковим) обіцяв платити окупантам по мільйону російських рублів за знищений танк ЗСУ.

Путініст також підтримував окупаційні російські угруповання та передавав їм бронежилети, комплекти білизни та продукти. Цим він неодноразово хвалився у своїх інтерв'ю.



Григорію Лепсу повідомили про підозру / Фото СБУ

Ці докази дали можливість слідчим Служби безпеки заочно повідомити Григорію Лепсу про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зараз Григорій Лепс, за даними СБУ, переховується на території країни-агресора. Тому слідчі працюють над тим, щоб притягнути пропагандиста до відповідальності.

Раніше Лепса заблокували на YouTube

Влітку 2024 року платформа YouTube заблокувала канали відомих російських артистів після ухвалення 14-го пакету санкцій ЄС.

Тоді до списку потрапили затяті путіністи – Ярослав Дронов (SHAMAN), Поліна Гагаріна, Григорій Лепс та Юлія Чичеріна.