Григорія Решетника знають як харизматичного ведучого різноманітних шоу на телебаченні та батька трьох синів. Під час повномасштабного вторгнення він продовжує працювати в Україні та займається будівництвом дому мрії.

Show 24 розповідає про те, як складалася кар'єра Григорія, що відомо про його особисте життя та де Решетник зараз.

До слова У мальовничих Карпатах: Григорій Решетник заінтригував кадрами зі зйомок "Холостяка-14"

Дитинство і шлях до популярності

Григорій Решетник народився і виріс у Миколаєві. У дитинстві він займався танцями, був у театральній студії. Після школи вступив на фінансовий університет, але через рік зрозумів, що це не його. Григорій переїхав до Києва та вступив до університету культури й мистецтв на спеціальність "Диктор і ведучий телепрограм".

Бувши студентом, він почав свій шлях і пішов працювати на телебачення. Його голос зазвучав у програмах Першого Національного каналу, згодом у каналі "Інтер". Незабаром баритон Решетника з'явився у шоу "Танці з зірками", також "Файній Юкрайній".

Як змінився Григорій Решетник: відео

Улітку 2008 року Григорій Решетник став диктором проєктів на каналі СТБ, а згодом став ведучим програми "Неймовірна правда про зірок", а з 2011 року – проєкту "Холостяк". Це реаліті-шоу Григорій Решетник продовжує вести й досі, залишаючись його незмінним голосом і ведучим. Влітку 2021 він також став ведучим "Україна має талант".

У мене не було ні родичів, ні знайомих, ні друзів, спонсорів. Поступово я почав опановувати професію. Це був закомплексований хлопчик з Миколаєва, з кривенькими зубками, не володіючи мовою, з непоставленим голосом. Мій шлях був тернистим,

– зізнавався Решетник.

Особисте життя Григорія Решетника

У 2008 році Григорій Решетник познайомився з Христиною, яка тоді теж працювала на телебаченні. Завдяки спільному знайомому вона погодилась піти на побачення з Григорієм, а згодом у пари зав'язалися тісні стосунки. У 2010 році Григорій та Христина зіграли весілля в Івано-Франківську.

Зараз подружжя виховує трьох синів – Івана, Дмитра та Олександра.

"Основна порада – це вміння знаходити сили на відверте спілкування, обговорення питань, які турбують, і моментів, які не влаштовують. Це треба робити та боротися за свої почуття, бо найлегше, що можна зробити, – розбігтися, розлучитися та втекти від проблем, не знаходячи сил та бажання боротися з ними", – ділився думками Григорій щодо криз у шлюбі.

Близько 5 років тому Григорій та Христина Решетники придбали двоповерховий будинок на 150 квадратів у котеджному містечку. В одному з останніх інтерв'ю ведучий розповів, що зараз вони на етапі фарбування стін. Фінанси у дім вкладає здебільшого він, але інколи допомагає й дружина.

Ми його будуємо вже п'ять років, там був спочатку тільки фундамент. Дедлайни відпустили, бо все це упирається в фінанси. Оскільки ми люди порядні й чесно заробляємо гроші, накопичуємо й потім інвестуємо. Це складно й дорого. Хочеться швидше, але дедлайни не ставимо,

– ділився Решетник.

Де зараз Григорій Решетник

Григорій Решетник живе та працює в Україні. Зокрема, він залишається ведучим "Холостяка" – просто зараз відбуваються зйомки нового сезону з Тарасом Цимбалюком.

Григорій Решетник як батько трьох дітей має відстрочку від мобілізації та бронювання. Але допомагає ЗСУ: на початку повномасштабного вторгнення він з дружиною створив благодійний фонд, де регулярно проходять збори на потреби захисників.

Я багатодітний батько. Закон придуманий не Григорієм Решетником, написаний не під Григорія Решетника. Я пройшов ТЦК, ВЛК. Отримав всі документи. Все, як закон пише. Я дуже багато допомагаю,

– пояснював Григорій.

Григорій Решетник – не тільки зірка телебачення. Також він є викладачем "майстерності диктора й ведучого" у КНУКіМ, ведучим корпоративів та різних заходів, а ще заробляє на соцмережах.