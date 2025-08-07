Григория Решетника знают как харизматичного ведущего различных шоу на телевидении и отца троих сыновей. Во время полномасштабного вторжения он продолжает работать в Украине и занимается строительством дома мечты.

Show 24 рассказывает о том, как складывалась карьера Григория, что известно о его личной жизни и где Решетник сейчас.

Детство и путь к популярности

Григорий Решетник родился и вырос в Николаеве. В детстве он занимался танцами, был в театральной студии. После школы поступил на финансовый университет, но через год понял, что это не его. Григорий переехал в Киев и поступил в университет культуры и искусств на специальность "Диктор и ведущий телепрограмм".

Будучи студентом, он начал свой путь и пошел работать на телевидение. Его голос зазвучал в программах Первого Национального канала, впоследствии в канале "Интер". Вскоре баритон Решетника появился в шоу "Танцы со звездами", также "Файной Юкрайней".

Летом 2008 года Григорий Решетник стал диктором проектов на канале СТБ, а впоследствии стал ведущим программы "Невероятная правда о звездах", а с 2011 года – проекта "Холостяк". Это реалити-шоу Григорий Решетник продолжает вести до сих пор, оставаясь его неизменным голосом и ведущим. Летом 2021 он также стал ведущим "Україна має талант".

У меня не было ни родственников, ни знакомых, ни друзей, спонсоров. Постепенно я начал осваивать профессию. Это был закомплексованный мальчик из Николаева, с кривенькими зубками, не владея языком, с непоставленным голосом. Мой путь был тернистым,

– признавался Решетник.

Личная жизнь Григория Решетника

В 2008 году Григорий Решетник познакомился с Кристиной, которая тогда тоже работала на телевидении. Благодаря общему знакомому она согласилась пойти на свидание с Григорием, а впоследствии у пары завязались тесные отношения. В 2010 году Григорий и Кристина сыграли свадьбу в Ивано-Франковске.

Сейчас супруги воспитывают троих сыновей – Ивана, Дмитрия и Александра.

"Основной совет – это умение находить силы на откровенное общение, обсуждение вопросов, которые беспокоят, и моментов, которые не устраивают. Это надо делать и бороться за свои чувства, потому что самое легкое, что можно сделать, – разбежаться, развестись и убежать от проблем, не находя сил и желания бороться с ними", – делился мыслями Григорий относительно кризисов в браке.

Около 5 лет назад Григорий и Кристина Решетники приобрели двухэтажный дом на 150 квадратов в коттеджном городке. В одном из последних интервью ведущий рассказал, что сейчас они на этапе покраски стен. Финансы в дом вкладывает в основном он, но иногда помогает и жена.

Мы его строим уже пять лет, там был сначала только фундамент. Дедлайны отпустили, потому что все это упирается в финансы. Поскольку мы люди порядочные и честно зарабатываем деньги, накапливаем и потом инвестируем. Это сложно и дорого. Хочется быстрее, но дедлайны не ставим,

– делился Решетник.

Где сейчас Григорий Решетник

Григорий Решетник живет и работает в Украине. В частности, он остается ведущим "Холостяка" – просто сейчас проходят съемки нового сезона с Тарасом Цимбалюком.

Григорий Решетник как отец троих детей имеет отсрочку от мобилизации и бронирования. Но помогает ВСУ: в начале полномасштабного вторжения он с женой создал благотворительный фонд, где регулярно проходят сборы на нужды защитников.

Я многодетный отец. Закон придуман не Григорием Решетником, написан не под Григория Решетника. Я прошел ТЦК, ВЛК. Получил все документы. Все, как закон пишет. Я очень много помогаю,

– объяснял Григорий.

Григорий Решетник – не только звезда телевидения. Также он является преподавателем "мастерства диктора и ведущего" в КНУКиИ, ведущим корпоративов и различных мероприятий, а еще зарабатывает на соцсетях.