"Вибухи прямо над нами": Григорій Решетнік з дітьми потрапив під обстріл дорогою до школи

Телеведучий Григорій Решетнік потрапив під ворожу атаку, коли віз своїх синів на навчання. Шоумен зізнався, що вибухи лунали просто над їхньою автівкою, поки вони стояли в заторі.

Про страшний ранок зірковий батько розповів в інстаграм-сторіс 22 жовтня. За словами ведучого, ніч була важкою та супроводжувалася постійними атаками, а вже після відбою родина вирушила у справах.

Проте спокій тривав недовго, і просто в дорозі знову завила сирена. Почалася робота протиповітряної оборони, і сім'я опинилася в епіцентрі подій.

Дорогою знову починається тривога, збиття, вибухи прямо над нами… ми стоїмо в заторі, діватися нікуди, кажу синам – не переймайтесь, все під контролем. А сам собі думаю, під яким таким контролем,

– зізнався Григорій Решетнік.

Ведучий емоційно відреагував на цинізм ворога та бездіяльність світу.

За океаном це називають гуманізмом. Просто божевілля якесь. Сподіваюсь, прозріння колись до них таки прийде,

– обурився Григорій.

Водночас він щиро подякував українським Силам оборони за щоденний захист і закликав земляків берегти себе та своїх дітей.

Григорій Решетнік з дітьми потрапив під обстріл дорогою до школи / Скриншот з інстаграм-сторіс grisha_reshetnik

Додамо, що цього року в родині Решетніків одразу троє школярів. 13-річний Іван, 9-річний Димитрій та 5-річний Олександр навчаються в приватній Новопечерській школі в Києві. Разом із ними цей заклад відвідують сини Дмитра Монатіка та донька відомої дизайнерки Каті Сільченко.

Нагадаємо, Решетнік – не єдиний, кого обстріл застав у дорозі. Раніше про подібний досвід під час поїздки на роботу розповідала танцівниця Ілона Гвоздьова.