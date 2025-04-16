Решетники показали архівні кадри зі старшим сином та привітали його з 12-річчям
- Григорій та Христина Решетники привітали свого старшого сина Івана з 12-річчям, поділившись архівними сімейними фото.
Сьогодні, 16 квітня, старшому сину Григорія та Христини Решетників, Івану, виповнилося 12 років. Зіркове подружжя привітало його з днем народження та поділилось архівними сімейними кадрами.
Григорій Решетник опублікував кілька фото з Іваном в інстаграмі, на яких можна побачити, як змінювалися батько та син, передає Show 24. Телеведучий та його дружина зізнались, що час пролетів дуже швидко.
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Григорій Решетник показав спільні фото з Іваном, коли хлопчик був зовсім маленьким. Також телеведучий поділився кількома світлинами з дорослим сином.
Старшим бути – це екстремально, тому що ми як батьки часто експериментували з гуртками та методиками виховання. А також дуже відповідально, бо двоє менших братів завжди рівняються на тебе. А ти з усім справляєшся, бо у тебе добре серце і світла душа!,
– написав він.
Решетник додав, що пишається старшим сином та любить його.
Григорій Решетник показав сімейні кадри / Фото з інстаграму телеведучого
Христина Решетник привітала старшого сина з 12-річчям
Христина Решетник також привітала Івана з 12-річчям. Вона шокована, як швидко пролетів час.
Сину, ти хлопчик з великим і добрим серцем (те, що ти маючи двох братів, постійно просиш у нас сестричку, багато про що говорить). Ти талановитий і харизматичний (колекції твоїх малюнків і виробів зберігатиму завжди), відданий і класний друг, найкращий син (моя опора і підтримка в будь-який час!),
– написала Христина Решетник.
Дружина Григорія Решетника також поширила кілька фото зі старшим сином в інстаграм-сторіс.
Раніше ми повідомляли, що Григорій та Христина Решетники купили будинок під Києвом.