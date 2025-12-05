Під їхні хіти хочеться танцювати: чому варто сходити на концерт гурту "100лиця" – репортаж

Їхні пісні стали популярними в мережі за дуже короткий час. Гурт "100лиця" вміє робити треки, які торкаються душ різних людей – як дівчат, так і дітей та чоловіків. Лише трек "ЗСУ", який був створений в дуже актуальний для того час й отримав хороші відгуки від військових, за ніч набрав сотні тисяч переглядів у TikTok.

Назар Савчук і Владислав Ступак по-справжньому заряджають енергією на своїх концертах. Вони поєднують лірику із запальними бітами. Сидіти на концерті на одному місці неможливо. Ба більше, самі хлопці обожнюють, коли народ танцює під час їхніх виступів.

На один з концертів всеукраїнського туру гурту "100лиця" сходила кореспондентка 24 Каналу. Звичайно, у тексті передати всю атмосферу заходу та реакції людей не вдасться. Чуттєвість виконання треків та безперервна комунікація артистів із шанувальниками стають лейтмотивом кожного їхнього концерту.

Дивіться також Голоси, що беруть за душу: хор "Гомін" зачарував виконанням "Щедрика"

Гурт, що полонив тисячі сердець

Однак, не піснями єдиними… Назар та Влад максимально прості хлопці з народу. Як гурт вони працюють із 2021 року. За цей час оновлювалася тематика треків артистів, нові міста – великі та маленькі – запрошували їх у гості, але самі хлопці не змінилися. Учасники гурту "100лиця" поділилися з нами спогадами про свій творчий шлях.

Щодо символіки назви хлопці дають вичерпну відповідь. Їхній перший трек мав назву "Київ, давай". До того ж живуть вони в столиці, тому й вирішили так назвати гурт.

Які є популярні пісні гурту "100лиця"?

Із початком повномасштабної війни Назар та Влад дещо змінили теми своїх пісень: почали писати не тільки про легкі життєві теми, але й про ЗСУ тощо. Як говорить Назар Савчук, їм дуже приємно, що захисники та захисниці високо оцінили їхню роботу.

Пісня "ЗСУ" з’явилася тоді, коли почалась повномасштабна війна і ми вирішили, що на той момент було дуже актуально це зробити. Ми отримали хороший фідбек від хлопців і дівчат зі Збройних Сил України, які писали нам з передової, знімали нам відео. Це було дуже приємно, що ми змогли цією піснею трошки підняти їм дух,

– сказав він.

Влад Ступак додав, що цілком нормально, що творчість 100лиці є такою різноманітною.

"Ну а що стосується інших пісень, то в нас різний настрій буває, як і у всіх людей. Буває, хочеться про кохання написати, буває – на якусь іншу тему", – зазначив артист.

Гурт "100лиця" ділиться творчістю із шанувальниками / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Це не дивно, але прихильники гурту легко сприйняли такі невеличкі зміни.

Розумієте, зараз музика стала така простіша. Мені здається, що люди її слухають більше для естетики. Звичайно, що має бути і якесь смислове навантаження. Ми не хвилюємося, коли лежить на душі щось ліричне – пишемо ліричне, коли щось веселе – то робимо веселе,

– пояснює Назар.

Особливо цікаво нам було дізнатися, чи очікували хлопці аж такої популярності пісні "ЗСУ". Вони відмовляють, що ні. Вони так само були здивовані, коли вранці побачили велику кількість переглядів.

"Ми її написали, виставили в ТікТок десь о 23:00 чи 23:30. Вона навіть ще не вийшла офіційно, це був лише шматочок. На ранок там вже було щось близько 300 – 400 тисяч переглядів", – пригадують артисти гурту "100лиця".

Трек про українських захисників – емоційний та патріотичний. Гурт "100лиця" створив його безпосередньо для ЗСУ.

Коли почалася повномасштабна війна, всі були шоковані. І дуже сильно хотілося підтримати наш патріотичний дух, щоб Україна вистояла. Для всіх наших хлопців і дівчат, які там на передовій захищають нас… Хотілося якось максимально передати ці емоції, щоб вони цих "орків" знищували там,

– розповів Назар.

Той самий популярний трек з TikTok: дивіться відео

Пісня "Вечорниці" стала спільною роботою "100лиці" зі співачкою SKYLERR. Вона так само популярна в мережі, теж має патріотичний вайб, але й максимально танцювальна.

Назар розповів, що хіт "Вечорниці" були написані якось простіше. SKYLERR написала хлопцям і вони цей трек створили десь за 40 хвилин чи за годину.

Взагалі випадково це було, дуже швидко це сталося,

– підсумував Влад.

"Вечорниці" – один з найпопулярніших треків хлопців: дивіться відео

Творча робота "100лиці" триває

У контексті подальшої творчості хлопці з гурту "100лиця" планують випускати ще більше нових пісень. Так 28 листопада вийшов трек "Гандзя" разом з ансамблем "Кралиця". У ньому не лише зберігся стиль Назара та Влада, але й додалися жіночі голоси, які додали пісні ще більше яскравості. За кілька днів пісня посіла першу сходинку в українському Shazam.

Свіжий кліп гурту "100лиця": відео

Хлопці також запросили до свого лейбла "100DOLA" молодих виконавців, яким вони допомагають підкорювати сцену. З кількома з них прихильники "100лиці" мають змогу знайомитися просто на концертах. Хлопці пишуть ліричні й водночас танцювальні пісні, які чи не з перших нот приваблюють слухачів.

У нас на розігріві виступають хороші хлопці – артисти на нашому лейблі Evinn та HUDAK. Це майбутня перспектива нашого лейбла. Думаю, вони теж досягнуть великих результатів,

– каже Влад.

Evinn та HUDAK презентували свої пісні / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Як минув концерт гурту "100лиця"?

Глядачі не відводили очей від сцени, хоча іноді відволікалися на зйомку відео та танці. Цікаво спостерігати за дружньою атмосферою, що вирує під час концерту.

Сотні голосів співали разом зі "100лицею": відео

Купа різних людей прийшли на виступ хлопців. Діти спеціально для них малювали плакати, а дорослі підспівували всі пісні, бо знають слова кожної з них. Гурту лише кілька років, однак шанувальників у хлопців - хоч відбавляй.

Концерт "100лиці" нікого не залишив байдужим / Фото Дар'ї Смородської, 24 Канал

Наостанок хочеться сказати: творчість гурту "100лиця" повинна відгукнутись кожному: особливо тим, хто кохає чи колись кохав; хто любить танцювальні пісні й тим, кого приваблюють сучасні українські треки.