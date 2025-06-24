Вже на місці, – учасники гурту АНТИТІЛА показалися в зруйнованій квартирі Тараса Тополі

Учасники гурту АНТИТІЛА публічно підтримали Тараса Тополю та його сім'ю. Вони приїхали у розтрощену квартиру, щоб допомогти навести лад.

Гурт подякував українцям за небайдужість і тисячі повідомлень й коментарів зі словами підтримки. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку гурту.

До слова Вперше після того, як російська ракета зруйнувала квартиру: Олена Тополя звернулася до українців

Учасники АНТИТІЛ та друзі родини Тараса Тополі показалися в розтрощеній квартирі. Музиканти приїхали допомогти та підтримати співака і його сім'ю.

Учасники гурту й близькі друзі родини Тараса вже на місці й допомагають навести лад у квартирі. Попри все, продовжуємо рухатися далі. Багато хто питає, як можна допомогти Тарасу та його сім'ї. Відповідаємо: найкраще, що ви можете зараз зробити, – допомогти ЗСУ, задонатити,

– підкреслили в колективі.

Гурт також висловив співчуття всім, хто постраждав 23 червня через черговий російський удар.

АНТИТІЛА приїхали до Тараса Тополі: відео

Руйнування у квартирі колеги також показав співзасновник гурту, Сергій Вусик. За його словами, у домі не залишилося живого місця.

"Тарасе, поки ти без власного житла, живого місця немає у квартирі, та і її частини. Метал і камінь розірвало, але пляшка встояла. Її й відкриємо всі разом пізніше", – зауважив Вусик.

Нагадаємо, внаслідок російського удару по Києву постраждала квартира Тараса та Олени Тополі – всередині все розтрощило, вибухова хвиля вирвала з замками броньовані двері. На щастя, сім'я залишилась живою й неушкодженою.