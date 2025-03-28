"Бумбокс" зустрівся з Залужним та поділився рідкісними фото з колишнім головнокомандувачем ЗСУ

Гурт "Бумбокс" у Лондоні зустрівся із послом України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерієм Залужним.

Музиканти поділилися фото з цієї зустрічі. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку колективу.

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Музиканти гурту "Бумбокс" завітали до Посольства України в Лондоні, де мали можливість зустрітися з Валерієм Залужним. Під час зустрічі колишній головнокомандувач Збройних Сил України підписав для артистів прапор.

Дякуємо, пане Валерій Залужний. Честь і повага,

– написали в інстаграмі артисти.

Варто зазначити, що ця подія відбулася в рамках благодійного весняного "Дронотуру", під час якого гурт "Бумбокс" не лише виступає з концертами, але й активно збирає кошти для допомоги ЗСУ. У Лондоні їхній виступ відбувся 25 березня.

Цікаво, що за останній час чимало українських зірок – від Антитіл до Артема Пивоварова та Ахтема Сеітаблаєва — також мали нагоду зустрітися з Валерієм Залужним під час закордонних гастролей та патріотичних місій.