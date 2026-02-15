Харчишин у ролі моржа: гурт "Друга Ріка" здивував рімейком на легендарну пісню "Вже не сам"

Рок-гурт "Друга Ріка", мережа мультимаркетів "Аврора" та сервіс пошуку роботи Work.ua збирають 15 мільйонів гривень на підтримку ГУР МО України. Вони записали кліп "Вже не сом" – іронічний рімейк пісні "Вже не сам".

Відео знімала продакшн-команда Piece of Studio, яка співпрацювала з донат-гуртом Badstreet Boys та донатно-пісенним конкурсом "Нашебачення". У кліпі з'явились Марк Куцевалов, Артем Дамницький, "Бампер та Сус", пише 24 Канал.

Кампанія присвячена масштабному шоу "Я є! 30 років" і туру гурту "Друга Ріка", який стартує 8 березня у київському Палаці спорту. Мета – зібрати кошти на катер для евакуаційних місій з порятунку розвідників, дрони MAVIC 3T та серверне обладнання. Долучитися до збору можна за посиланням.

Я пам'ятаю наші перші репетиції. Ми дуже ретельно готувалися до зйомок кліпу, ще за місяць до початку виїжджали на Дніпро, оглядали локацію. Валерій пірнав, а я ловив його у воді – був таким собі імпровізованим рибалкою. Найдовше Харчишин пробув під водою майже три хвилини. Валерій вчився бути сомом, і це було дуже цікаво й захопливо. Мене щиро здивувало це перевтілення – у нього все вийшло,

– розповів Марк Куцевалов.

Зйомки кліпу "Вже не сом" / Фото пресслужба

Герой кліпу проходить шлях внутрішньої трансформації. Події відбуваються на озері, де у 1976 році нібито впіймали найбільшого сома в історії Києва. Кажуть, що рибалка був у такій самій чорній косусі, яку у відео одягнув Валерій Харчишин.

Пісня "Вже не сом" допомагає зібрати кошти для ГУР – наша мета 15 мільйонів гривень. Вона набула нових сенсів і має виконати своє пряме призначення. Кожен нормальний гурт, який давно на сцені, має самокритику й спокійно ставиться до таких експериментів,

– зазначив фронтмен "Другої Ріки".

"Друга Ріка" – "Вже не сом": дивіться відео онлайн

В яких містах виступить гурт "Друга Ріка"?

З нагоди 30-річчя гурт "Друга Ріка" виступить 12 містах України. Тур відбудеться навесні. Квитки можна купити за посиланням.