25 червня, 14:59
Після понад 30 років разом: Г'ю Джекман офіційно розлучився з дружиною
Основні тези
- Г'ю Джекман завершив шлюб із Деборрою-Лі Фернесс після понад 30 років стосунків.
- Процес розлучення завершився мирно без публічних скандалів.
Актор Г'ю Джекман, відомий мільйонам глядачів як Росомаха з франшизи "Люди Ікс", остаточно завершив свій шлюб із Деборрою-Лі Фернесс. Їхні стосунки тривали понад 30 років.
Повідомляє Show 24 з посиланням на видання People.
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Так, процес розлучення зіркове подружжя розпочало у травні цього року, а остаточне рішення суд ухвалив 23 червня. Як пишуть західні медіа, Г'ю та Деборра-Лі розійшлися мирно, без публічних скандалів. Вони вже поділили майно та домовилися про аліменти.
Що відомо про стосунки Джекмана та Фернесс
- Пара познайомилася у 1995 році на зйомках серіалу "Кореллі". Попри помітну різницю у віці – Деборра була старшою за Г'ю на 13 років – вони швидко знайшли спільну мову. Через два роки після знайомства закохані зіграли весілля. Згодом актори всиновили двох дітей – сина Оскара та доньку Аву.
- Офіційно про розрив Г'ю та Деборра-Лі оголосили у вересні 2023 року. До цього в ЗМІ активно обговорювали можливу зраду актора. Джекмана пов'язували з акторкою Саттон Фостер, яка грала з ним у мюзиклі The Music Man. У січні 2025 року актор підтвердив, що між ними справді стосунки.
- Нещодавно Деборра-Лі Фернесс зробила заяву, в якій натякнула, що саме зрада стала причиною їхнього розриву. Вона назвала цей період свого життя "травматичним шляхом", який залишив глибокий слід у її серці. Водночас акторка зізналася, що цей досвід навчив її багато чого, дав змогу вирости внутрішньо і зрозуміти справжню цінність самоповаги та свободи.