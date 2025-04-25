Несподіваний погляд на класика: у Харкові презентують оперу-кабаре про Шевченка

25 та 26 квітня в Харкові пройде прем'єра новаторської опери-кабаре "ТГШ. Подорож у часі", створеної творчою командою "Схід Опера". Твір пропонує поглянути на постать Тараса Шевченка з іншого боку – не канонічного й академічного, а живого, суперечливого, сучасного.

Виставу покажуть в унікальному театральному просторі – підземному укритті, облаштованому для безпечного проведення культурних подій під час війни. Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко поспілкувалася з представниками творчої команди.

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Як створювалася опера-кабаре "ТГШ. Подорож у часі"

До створення опери-кабаре долучилися видатні митці, яких, на жаль, уже немає з нами – музикант Місько Барбара та режисерка Світлана Олешко. Цей проєкт – своєрідна пам'ять про них. Але головне – глибокий зміст опери, її багатошаровість. Вона поєднує Шевченка з сучасністю, з нашими реаліями, відкриваючи нові сенси, які не одразу зчитуються.

Потрібен час, щоб зануритись і зрозуміти закладені ідеї,

– зазначила Анна Черненко.

Автори глибоко дослідили як творчість, так і особисте життя Шевченка. І саме це дозволило подати його як живу людину – з пристрастями, слабкостями, емоціями. Не лише як поета, а як людину, яка проходила через виклики, такі близькі нам сьогодні.

"Це про свободу, волю, незалежну Україну і Шевченка, який виглядає в цій опері-кабаре зовсім іншим, ніж ми звикли до нього", – поділився гендиректор та художній керівник "Схід Опера" Ігор Тулузов.

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Він тут – справжній, живий, з усіма людськими недоліками, але як завжди геніальний. У 2014 році, коли в Україні був Майдан, Шевченку виповнилося 200 років. Тоді з'явилося багато яскравих образів: Шевченко в "чегеварці", у модних окулярах, як репер. Це був справжній культурний флешмоб, що поширився по всій Україні. У 2024 році, коли йому виповнилося 210 років, історія знову повторилася.

Особливе натхнення принесло відео зі звільненої Балаклії: коли знімали російський банер із написом "Україна і Росія – один народ", під ним виявився напис Шевченка – "Борітеся – поборете",

– наголосив головний режисер "Схід Опера" Армен Калоян.

Анна Черненко була на багатьох репетиціях. За її словами, це зовсім інший Шевченко, не той, що з портретів у підручниках. Можливо, дехто буде здивований або навіть обурений, але ця робота дійсно глибока і потребує осмислення. Тут важливо все – музика, костюми, символічні деталі. У планах команди – показати виставу не лише в інших містах України, а й за кордоном.