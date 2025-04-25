Спектакль покажут в уникальном театральном пространстве – подземном укрытии, обустроенном для безопасного проведения культурных событий во время войны. Корреспондентка 24 Канала Анна Черненко пообщалась с представителями творческой команды.

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Как создавалась опера-кабаре "ТГШ. Путешествие во времени"

К созданию оперы-кабаре присоединились выдающиеся художники, которых, к сожалению, уже нет с нами – музыкант Мисько Барбара и режиссер Светлана Олешко. Этот проект – своеобразная память о них. Но главное – глубокое содержание оперы, ее многослойность. Она соединяет Шевченко с современностью, с нашими реалиями, открывая новые смыслы, которые не сразу считываются.

Нужно время, чтобы погрузиться и понять заложенные идеи,

– отметила Анна Черненко.

Авторы глубоко исследовали как творчество, так и личную жизнь Шевченко. И именно это позволило подать его как живого человека – со страстями, слабостями, эмоциями. Не только как поэта, а как человека, который проходил через вызовы, такие близкие нам сегодня.

"Это о свободе, волю, независимую Украину и Шевченко, который выглядит в этой опере-кабаре совсем другим, чем мы привыкли к нему", – поделился гендиректор и художественный руководитель "Схид Опера" Игорь Тулузов.

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Он здесь – настоящий, живой, со всеми человеческими недостатками, но как всегда гениальный. В 2014 году, когда в Украине был Майдан, Шевченко исполнилось 200 лет. Тогда появилось много ярких образов: Шевченко в "чегеварке", в модных очках, как рэпер. Это был настоящий культурный флешмоб, распространившийся по всей Украине. В 2024 году, когда ему исполнилось 210 лет, история снова повторилась.

Особое вдохновение принесло видео из освобожденной Балаклеи: когда снимали российский баннер с надписью "Украина и Россия – один народ", под ним оказалась надпись Шевченко – "Борітеся – поборете",

– отметил главный режиссер "Схид Опера" Армен Калоян.

Анна Черненко была на многих репетициях. По ее словам, это совсем другой Шевченко, не тот, что с портретов в учебниках. Возможно, некоторые будут удивлены или даже возмущены, но эта работа действительно глубокая и требует осмысления. Здесь важно все – музыка, костюмы, символические детали. В планах команды – показать спектакль не только в других городах Украины, но и за рубежом.