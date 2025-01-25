Учасниця "Холостяка-13" відповіла, чи був в Олександра Терена навушник під час зйомок

Тетяна Мелехова, яка брала участь у 13 сезоні "Холостяка", поділилась, чи помічала в Олександра Терена навушник під час участі у проєкті. Раніше інша учасниця, Юлія Шкурлей, заявила, що редактори підказували йому, що робити й казати.

Бізнесвумен відповіла на питання, яке цікавить багатьох глядачів реаліті, в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. За словами Мелехової, вона відчула зовсім іншу історію, аніж конкурентка.

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Тетяна Мелехова розповіла, що під час спілкування Олександр Терен "дивиться просто крізь тебе". На думку дівчини, це могли помітити багато глядачів під час перегляду ефірів.

Можливо, через велику кількість дівчат він хоче вже концентруватися вибірково. Тому й важко,

– припустила Тетяна.

А от щодо того, чи був у головного героя навушник у вусі, бізнесвумен висловилася досить неоднозначно.

А щодо навушника – є він чи немає, опустімо це питання. Адже коли йде знімальний процес, має бути комунікація зі знімальною групою. Тому все може бути,

– сказала учасниця 13 сезону "Холостяка".

Тетяна Мелехова на першій вечірці / Фото з інстаграму дівчини

Важливо! Повне інтерв'ю з Тетяною Мелеховою читайте за посиланням.

Юлія Шкурлей заявила, що в Терена у вусі був навушник