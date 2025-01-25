Тетяна – успішна бізнесвумен, яка створює іграшки ручної роботи. Вона запам'яталася глядачам тим, що отримала від Олександра троянду першого враження. Однак її участь у проєкті завершилася вже на другому тижні. У рамках проєкту "Інтерв'ю24" ексучасниця "Холостяка-13" відверто розповіла про залаштунки шоу, свою боротьбу із серйозним захворюванням та пошуки справжнього кохання.

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Тетяно, що вас змотивувало взяти участь у проєкті?

Склалося так, що я знайшла справу своєї мрії й збудувала життя так, як його уявляла, де розпоряджаюся повністю своїм часом. У мене класна сім'я, і всі аспекти життя були в нормі, окрім одного – надійного чоловіка поряд. Саме тому я вирішила взяти участь у проєкті "Холостяк", щоб знайти своє кохання.



Тетяна Мелехова / Фото з інстаграм-сторінки "Холостяка"

В мене хронічне захворювання, – про проблеми зі здоров'ям та участь в реаліті

Перша церемонія троянд тривала понад 30 годин. Що особисто для вас було найскладнішим на цих зйомках?

Так, ми майже дві доби знімали. Було важко, бо я не могла вчасно поїсти, відпочити, поспати. А в мене хронічне захворювання, яке заважає жити – неспецифічний виразковий коліт. Це набуте захворювання, що виникло через стрес і нерви. В людини з такою хворобою має бути чіткий режим. Усе вчасно: прокинутися, поснідати, випити ліки, тому я життя так побудувала, щоб належати тільки собі. Під час зйомок це було зробити складно. Мою хворобу можна вилікувати – лише треба докласти зусиль, набратися терпіння, і все буде добре.

Чому ви не поділилися з Олександром історією про захворювання?

Я розповіла дуже багато про стосунки, про батьків, про дитинство, тому здавалося, що я вже й так достатньо негативу виплеснула, і думала – кому потрібні ті мої болячки?

Я не хотіла, щоб мене жаліли. Я по життю сильна людина, і в реальному житті дуже мало людей взагалі знають про це все. Намагаюся сама керувати цією проблемою, а не щоб вона керувала мною,

– додала Мелехова.

А яке враження справив на вас Терен під час першої зустрічі? Чи виправдав ваші очікування?

Я стежила за ним ще до проєкту, дивилася його інтерв'ю, переглянула майже всі випуски "Відвалу ніг", тож не було розбіжності між очікуваннями та реальністю. Коли я зайшла, зірки зійшлися – не знаю, що там далі пішло не так, але в той момент його очі, усмішка – все говорило само за себе.

Ходять різні легенди, – про сценарій на "Холостяку", контракт та стосунки з іншими учасницями реаліті

Неодноразово в мережі поширювали чутки, що на "Холостяку" є сценарій. Це правда?

Дуже багато таких запитань. Сценарію немає. Зрозуміло, що комусь можуть щось підказати чи якось направити, але такого, щоб нам дали сценарій і ми за ним все робили – ні, цього немає. Хто що скаже, як поведеться – це відбувається виключно за покликом кожної людини. Звісно, певні побачення заздалегідь заплановані, але щодо почуттів сценарію не було. Усі прийшли з однією метою – знайти кохання і в кожної дівчини своя життєва історія, яку вона розповідає.

Чи спілкуються учасниці з Холостяком поза камерами?

Ні, нам не дозволяють. Все має відбуватися на камеру, щоб глядач не пропустив важливий момент у розвитку стосунків учасниці та Холостяка.

Відомо, що учасниці часто скаржаться на жорсткий контракт. Які умови особисто для вас були найважчими?

Контракт серйозний, і зрозуміло, що треба підходити до цього розважливо – все уважно читати, бути готовою до прописаних умов. Не можу сказати, що в мене були якісь проблеми. Я дотримуюсь умов контракту, і проєкт не має до мене претензій.

Юлія Шкурлей, яка також брала участь в 13 сезоні "Холостяка", помітила, що під час першої вечірки в Олександра у вусі був навушник і стверджує, нібито редактори проєкту підказували Терену, що казати та робити. Чи помічали ви таке?

Я відчула зовсім іншу історію. Думаю, що це багато глядачів помітили. Коли Олександр спілкується, він якось дивиться просто крізь тебе. Можливо, через велику кількість дівчат він хоче вже концентруватися вибірково. Тому йому важко. А щодо навушника – є він чи немає, опустімо це питання. Адже коли йде знімальний процес, має бути комунікація зі знімальною групою. Тому все може бути.



Учасниці "Холостяка 13" / Фото з інстаграм-сторінки проєкту

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Також деякі учасниці реаліті негативно відгукуються про психологиню Лілію Шакалову, яка, за їхніми словами, дуже агресивна у своїй поведінці, людина "радянської закалки". Що ви можете про неї сказати?

Ходять різні легенди. Ліля – досвідчений психолог, і зрозуміло, що вона знає, які точки потрібно зачепити, якщо це необхідно, але в мене не було жодних непорозумінь чи негативу, Лілія не намагалася вивести мене на емоції. У нас спілкування пройшло чудово, я навіть зрозуміла проблемні моменти, які мені самій потрібно вирішити.

Хто, на вашу думку, був найменш щирою учасницею? Кому ви особисто не повірили?

З тих дівчат, які мене шокували – фудблогерка Настя. У домі вона як мишка: то спить, то лежить, її не видно й не чути, а потім в епізоді бачиш, як вона "розносить" всіх. От тобі й очікування та реальність. Аліна теж хотіла здаватися кращою, ніж вона є насправді. Інші дівчата здебільшого показали себе такими, якими вони є. Хіба що у Вероніки більше такий образ, щоб нападати, а в житті вона приємніша і добріша людина. Зі Світланою у нас не склалося, вона була трохи замкнутою, хоча в інстаграмі я бачила кілька її дописів – там вона більш розкута. Мені здається, що на проєкті вона почувалася не у своїй тарілці.

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Чи не жалкуєте про участь у шоу?

Взагалі не жалкую. Я прийшла з відкритим серцем, була щирою і готовою до нових вражень. Я почувалася впевненою, знала, на що йду, і не боялася. Єдине, що мене турбувало – мій стан здоров'я. Я дуже рада, що для мене все склалося саме так і проєкт тривав недовго. Адже нічого в житті немає важливішого за здоров'я. Після реаліті я відновлювалася та проходила обстеження. Зрештою, все відбулося для мене найкращим чином.



Тетяна Мелехова / Фото з інстаграму учасниці

Я заміжня за своєю роботою, – Тетяна Мелехова про життя після проєкту "Холостяк"

Після закінчення реаліті ви переїхали за кордон. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це.

Я з сім'єю жила в Бухаресті з початку повномасштабного вторгнення майже півтора року, однак дуже хотіла додому в Одесу. Поступово почала повертатися моя сім'я. Я була останньою, хто поїхав з Бухаресту, бо через захворювання мені не можна нервувати й жити в стресі. Жила рік в Одесі, але їздила в Бухарест, бо там бізнес. Потім поїхала на проєкт, пройшла все на шоу. Коли вже для мене закінчилось реаліті, повернулася в Одесу, де маю квартиру з паркінгом, тож було куди спуститись, і я відчувала себе там більш-менш в безпеці. Але все одно, коли ти прокидаєшся під вибухи, це впливає на твій стан і, відповідно, ти стресуєш. Тоді я зрозуміла, що мені треба їхати назад у Бухарест, приводити свій стан у норму.

А як ви тепер почуваєтеся?

Я проходила обстеження, є ще над чим працювати, але все загалом добре.

Нещодавно ви все ж прийняли рішення повернутися в Україну?

Так, набридло жити за кордоном і я повернулась додому. Мені снилося, як збираю валізи і їду в Україну. За покликом серця я маю бути в Одесі.



Тетяна Мелехова / Фото з інстаграму учасниці "Холостяка"

Чи вільне ваше серце зараз?

Моє серце зараз вільне. Я заміжня за своєю роботою, люблю те, чим займаюся. Рада повернутися до улюбленої справи – у свою стихію. Зараз мені дуже цікава тема розвитку та ведення бізнесу. Ще погоджуюсь на різні цікаві прямі етери з дівчатами, реклами, є багато різних пропозицій щодо роботи. Те, що має прийти в моє життя, ще мене знайде, або я його (сміється – 24 Канал). Тому я наповнюю своє життя тим, що я хочу бачити й відчувати, а все, що ще має бути, воно обов'язково прийде.

Маєш бути готова до всього, – поради майбутнім учасницям "Холостяка"

Що б ви порадили дівчатам, які мріють потрапити на наступний сезон "Холостяка"?

Це важкий шлях, як фізично, так і емоційно, тож варто добре зважити своє рішення. Спочатку на вас чекають кастинги та постійні анкети з різноманітними питаннями: "Що ти полюбляєш?", "Що ти вважаєш найсильнішою стороною?", "Які є хобі". Також треба правильно зібрати валізи, нічого не забути, адже ти перебуваєш у замкнутому приміщенні, де маєш бути готова до всього і мати все необхідне під рукою. Є приблизний список – від ліків до засобів гігієни. До того ж потрібно неодноразово приїжджати на записи візитки, фотосесії, знайомство зі знімальною групою, спілкування з психологом – етапів дуже багато.

Кожна дівчина, яка хоче потрапити на проєкт, має розуміти: це не просто можливість "потусуватися" – це важка робота під постійним наглядом камер.

Кого ви бачите наступним героєм "Холостяка"?

Насправді тут важко сказати, їх вже так багато було, але я можу однозначно навести приклад ідеального чоловіка – це Григорій Решетник. Коли він прийшов до нас додому, виявився таким простим. Я навіть не думала, що так буде.

Зрозуміло, що Олександр сильний, він герой, у нього сильний характер – це теж важливо для чоловіка. Але те, як тепло Гриша говорить про свою дружину, родину, дітей – це навіть важливіше за сильний характер. Особливо для сформованої жінки, яка хоче будувати стосунки й мати поруч справжнього чоловіка, надійну опору. Я б хотіла бачити це у своєму чоловікові.