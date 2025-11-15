Діана Зотова з "Холостяка" відповіла, чи бачилась з колишнім під час проєкту

Учора, 14 листопада, на телеканалі СТБ вийшов 5 випуск романтичного реаліті-шоу "Холостяк". Ще до церемонії троянд Тарас Цимбалюк попрощався з моделлю Діаною Зотовою.

Дівчина вийшла на зв'язок після вильоту з проєкту. У своєму телеграм-каналі Зотова відповіла на звинувачення Тараса, що на першій вечірці поїхала до колишнього хлопця, передає 24 Канал.

Діана Зотова зазначила, що розійшлася зі своїм хлопцем задовго до участі у проєкті "Холостяк".

Зотова наголосила, що під час першої вечірки дійсно поїхала на роботу до Франції. За словами дівчини, зйомка була узгоджена за кілька місяців до "Холостяка". Керівники знали про це, коли погоджували участь Діани у проєкті. Модель також підкреслила, що завжди допомагає фінансово своїй сім'ї.

Найнеприємніше те, що дорослі люди з проєкту виставили це так, нібито я прикриваюсь заробітком для сім'ї заради того, щоб поїхати налагоджувати стосунки з колишнім, хоча знають, що це неправда,

– зауважила Зотова.

Діана пригадала, що коли поїхала на роботу, несподівано подзвонив колишній хлопець, який не знав, що вона стала учасницею "Холостяка". Модель розповіла, що вони "довго душевно поговорили".

Я зрозуміла, що в мене дійсно ще залишились глибокі почуття до цієї людини, які так просто не зникнуть навіть на проєкті. Але ми з ним не бачилися, бо були в різних країнах, тільки поговорили телефоном до ранку: у мене своя робота, у нього своя, і нам обом зранку треба йти працювати. Я вирішила, що повернуся на проєкт, подумаю та сама все скажу Холостяку особисто,

– поділилась Діана.

Зотова наголосила, що покинула проєкт з власної ініціативи, адже зрозуміла, що кохає іншу людину. За словами дівчини, вона сказала Цимбалюку, що може спілкуватися з ним тільки як з другом, але в ефірі це не показали.

Тарас подякував мені за щирість і сказав, що він таке цінує та приймає моє рішення піти, але це теж, звісно, вирізали. Ну і наостанок: у кадрі взагалі вставили фразу не моїм голосом – "добре, дякую". Це помітили всі, хто знає мене особисто,

– підсумувала модель.

Заява Діани Зотової після вильоту з "Холостяка" / Скриншот з телеграм-каналу моделі

До речі! У 5 випуску проєкт також покинула Яна Андрієнко – вчителька алгебри й геометрії, про це повідомили на інстаграм-сторінці "Холостяка".

Що сталося у 5 випуску "Холостяка"?