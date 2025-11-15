Диана Зотова из "Холостяка" ответила, виделась ли с бывшим во время проекта
- Диана Зотова покинула проект "Холостяк" по собственной инициативе, поняв, что любит другого человека.
- Зотова объяснила, что на первой вечеринке поехала на работу, а не на встречу с бывшим, как подумал Цимбалюк.
Вчера, 14 ноября, на телеканале СТБ вышел 5 выпуск романтического реалити-шоу "Холостяк". Еще до церемонии роз Тарас Цимбалюк попрощался с моделью Дианой Зотовой.
Девушка вышла на связь после вылета из проекта. В своем телеграм-канале Зотова ответила на обвинения Тараса, что на первой вечеринке поехала к бывшему парню, передает 24 Канал.
Диана Зотова отметила, что разошлась со своим парнем задолго до участия в проекте "Холостяк".
Зотова отметила, что во время первой вечеринки действительно поехала на работу во Францию. По словам девушки, съемка была согласована за несколько месяцев до "Холостяка". Руководители знали об этом, когда согласовывали участие Дианы в проекте. Модель также подчеркнула, что всегда помогает финансово своей семье.
Самое неприятное то, что взрослые люди из проекта выставили это так, якобы я прикрываюсь заработком для семьи ради того, чтобы поехать налаживать отношения с бывшим, хотя знают, что это неправда,
– заметила Зотова.
Диана вспомнила, что когда поехала на работу, неожиданно позвонил бывший парень, который не знал, что она стала участницей "Холостяка". Модель рассказала, что они "долго душевно поговорили".
Я поняла, что у меня действительно еще остались глубокие чувства к этому человеку, которые так просто не исчезнут даже на проекте. Но мы с ним не виделись, потому что были в разных странах, только поговорили по телефону до утра: у меня своя работа, у него своя, и нам обоим утром надо идти работать. Я решила, что вернусь на проект, подумаю и сама все скажу Холостяку лично,
– поделилась Диана.
Зотова отметила, что покинула проект по собственной инициативе, ведь поняла, что любит другого человека. По словам девушки, она сказала Цимбалюку, что может общаться с ним только как с другом, но в эфире это не показали.
Тарас поблагодарил меня за искренность и сказал, что он такое ценит и принимает мое решение уйти, но это тоже, конечно, вырезали. Ну и напоследок: в кадре вообще вставили фразу не моим голосом – "хорошо, спасибо". Это заметили все, кто знает меня лично,
– подытожила модель.
Кстати! В 5 выпуске проект также покинула Яна Андриенко – учительница алгебры и геометрии, об этом сообщили на инстаграм-странице "Холостяка".
Что произошло в 5 выпуске "Холостяка"?
В 5 выпуске "Холостяка" Тарас Цимбалюк вместе с девушками отправился в Карпаты в палаточный городок. Актер хотел увидеть, как участницы будут вести себя в некомфортных условиях.
Цимбалюк вызвал Зотову на разговор. Он рассказал, что увидел статью, в которой утверждалось, что модель до сих пор находится в отношениях, поэтому хотел уточнить об этом у Дианы.
Девушка считала, что отношения окончательно завершились. Однако поделилась с Цимбалюком, что когда пришла на проект, бывший парень начал ее искать и пытался связаться.
Диана призналась, что все еще испытывает чувства к бывшему парню, поэтому Тарас решил отпустить ее.
Заметим, что ранее Зотова встречалась с футболистом Николаем Кухаревичем.