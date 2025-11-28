Незвичні побачення, випробування та відверті зізнання: як проходить 7 випуск "Холостяка"

28 листопада глядачі побачать 7 випуск реаліті "Холостяк". Наразі за серце Тараса Цимбалюка борються дев'ять дівчат.

Минулої п'ятниці шоу покинула фотографиня з Одеси Юлія Коренюк. Що відбулося в новому епізоді – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

У сьомому випуску "Холостяка 14", як зазначено на сайті СТБ, учасники досліджуватимуть ДНК любові.

В анонсі до шоу команда заінтригувала, що в новому епізоді одна з дівчат стане максимально близькою з Тарасом Цимбалюком, а іншій він щиро зізнається, що взагалі не має почуттів.