28 листопада, 19:00
Незвичні побачення, випробування та відверті зізнання: як проходить 7 випуск "Холостяка"
28 листопада глядачі побачать 7 випуск реаліті "Холостяк". Наразі за серце Тараса Цимбалюка борються дев'ять дівчат.
Минулої п'ятниці шоу покинула фотографиня з Одеси Юлія Коренюк. Що відбулося в новому епізоді – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Цікаво Перші поцілунки, екстрим та романтика у Карпатах: як пройшов 6 випуск "Холостяка"
У сьомому випуску "Холостяка 14", як зазначено на сайті СТБ, учасники досліджуватимуть ДНК любові.
В анонсі до шоу команда заінтригувала, що в новому епізоді одна з дівчат стане максимально близькою з Тарасом Цимбалюком, а іншій він щиро зізнається, що взагалі не має почуттів.