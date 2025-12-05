"Холостяк" 14 сезон 8 випуск: хто з дівчат покинув проєкт

До знайомства з батьками Тараса Цимбалюка лишилися лічені кроки, тож на проєкті "Холостяк" залишається дедалі менше дівчат.

У восьмому випуску за серце головного героя змагалися сім учасниць, але не всі пройшли далі. Хто з дівчат покинув проєкт – дивіться в матеріалі 24 Каналу.

Новий тиждень розпочався з побачення на виліт, на яке Тарас Цимбалюк запросив Ольгу Дзундзу та Оксану Шанюк.

Після спілкування з дівчатами Холостяк попрощався з Ольгою. У нього склалося враження, що жінка боїться розслабитись і довіритись чоловіку. Сам же Тарас доволі спонтанна людина, тому їхні інтереси й відчуття життя з учасницею розходяться.

Я відповідальна за багато процесів у своєму житті, тому не можу розслабитись… Якби не ця дисципліна, я б у свої вже майже 40 років так не виглядала. І я не вважаю, що це погано,

– пояснила Ольга.

Жінка вважає, що Тарас просто не зміг побачити її справжньою. Ользі треба більше часу, щоб розкритись незнайомій людині.

Ольга Дзундза / Фото з її інстаграму

Крім того, Цимбалюк відправив додому Оксану Шанюк. Хоч дівчина йому сподобалася, він відчував, ніби вона його боїться, постійно соромиться та затискається.