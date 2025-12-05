"Холостяк" 14 сезон 8 випуск: хто з дівчат покинув проєкт
До знайомства з батьками Тараса Цимбалюка лишилися лічені кроки, тож на проєкті "Холостяк" залишається дедалі менше дівчат.
У восьмому випуску за серце головного героя змагалися сім учасниць, але не всі пройшли далі. Хто з дівчат покинув проєкт – дивіться в матеріалі 24 Каналу.
Новий тиждень розпочався з побачення на виліт, на яке Тарас Цимбалюк запросив Ольгу Дзундзу та Оксану Шанюк.
Після спілкування з дівчатами Холостяк попрощався з Ольгою. У нього склалося враження, що жінка боїться розслабитись і довіритись чоловіку. Сам же Тарас доволі спонтанна людина, тому їхні інтереси й відчуття життя з учасницею розходяться.
Я відповідальна за багато процесів у своєму житті, тому не можу розслабитись… Якби не ця дисципліна, я б у свої вже майже 40 років так не виглядала. І я не вважаю, що це погано,
– пояснила Ольга.
Жінка вважає, що Тарас просто не зміг побачити її справжньою. Ользі треба більше часу, щоб розкритись незнайомій людині.
Крім того, Цимбалюк відправив додому Оксану Шанюк. Хоч дівчина йому сподобалася, він відчував, ніби вона його боїться, постійно соромиться та затискається.