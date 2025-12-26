Тарас Цимбалюк обирає переможницю: як проходить фінал 14 сезону "Холостяка"

26 грудня в ефір вийшов фінальний випуск 14 сезону реаліті "Холостяк", у якому Тарас Цимбалюк обрав переможницю шоу.

Попередній епізод став несподіванкою для глядачів – чоловік не попрощався ні з ким з учасниць, тож інтрига зберігалася до самого фіналу. Напередодні дівчата вже встигли познайомитися з родиною актора, а він – із їхніми близькими. Як минув фінал "Холостяка-14" та кого обрав Тарас Цимбалюк – читайте в матеріалу 24 Каналу.

На початку фінального тижня дівчата отримали можливість провести день з Тарасом Цимбалюком, поділений на три частини: сніданок, обід та вечерю. Надін Головчук, Анастасія Половинкіна та Ірина Пономаренко мали обрати по одному відрізку дня. Умови були такі: якщо дівчата самостійно організовували побачення, вони отримували три години з Холостяком, а якщо погоджувалися на готовий сценарій – півтори години.

Надін та Ірочка обрали організоване побачення, тож Тарас Цимблюк розпочав день із Головчук, а обід провів з Пономаренко. Вони залишилися в будинку, де спілкувалися, обіймалися та їли страви. Також учасниці з Тарасом грали на PlayStation.