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Show24 Телешоу Офіційно стартували зйомки "Холостяка-14": перше фото з Цимбалюком у новому статусі
19 червня, 18:30
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Офіційно стартували зйомки "Холостяка-14": перше фото з Цимбалюком у новому статусі

Марія Касій
Основні тези
  • Офіційно розпочалися зйомки 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком.
  • Актор вперше показався у новій ролі.

Знімання нового, 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", розпочалися. У мережі показали перші знімки з залаштунків проєкту.

Новий сезон "Холостяка" вийде вже цієї осені. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм проєкту

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19 червня офіційно стартували знімання 14 сезону. У мережу виклали кадри з залаштунків першої вечірки, де Холостяк – Тарас Цимбалюк – знайомитиметься з учасницями проєкту. Зйомки відбуваються в одному з заміських ресторанів під Києвом. 

Тарас Цимбалюк постав у стильному діловому образі: він обрав костюм, що складався з чорних штанів та білосніжної сорочки й жакета, доповнений чорним метеликом на шиї. Поряд позував незмінний телеведучий шоу, Григорій Решетник. 

Ми знаємо, ви чекали на це фото. Тепер офіційно – нову історію розпочато. "Холостяк" Тарас Цимбалюк – вже цієї осені, 
– повідомили на сторінці проєкту. 


Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка

Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму шоу

Що відомо про "Холостяка-14"

  • 18 квітня стало відомо, що романтичне шоу "Холостяк" продовжили на ще один сезон. Тоді ж оголосили ім'я головного героя – ним став актор театру та кіно Тарас Цимбалюк. Він є зіркою серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кохання та полум'я", "Кава з кардамоном" та багатьох інших.
  • Згодом Цимбалюк пояснив рішення знятися у "Холостяку". За словами актора, у нього склалися стосунки з каналом, до того ж новий телевізійний досвід стане для нього викликом. Тарас не перебуває у стосунках вже кілька місяців, тому справді хоче знайти партнерку.
  • З Тарасом Цимбалюком пов'язана низка скандалів, зокрема, він був на вечірці, де лунали російські пісні. Та ведучий шоу підкреслив, що ідеальних людей не існує. До того ж Тарас залишився в Україні, працює тут і допомагає армії.