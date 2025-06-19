Офіційно стартували зйомки "Холостяка-14": перше фото з Цимбалюком у новому статусі
- Офіційно розпочалися зйомки 14 сезону "Холостяка" з Тарасом Цимбалюком.
- Актор вперше показався у новій ролі.
Знімання нового, 14 сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк", розпочалися. У мережі показали перші знімки з залаштунків проєкту.
Новий сезон "Холостяка" вийде вже цієї осені. Про це пише Show 24 з посиланням на інстаграм проєкту.
Цікаво Скандальні та запальні: якими були головні холостяки країни у найромантичнішому шоу
19 червня офіційно стартували знімання 14 сезону. У мережу виклали кадри з залаштунків першої вечірки, де Холостяк – Тарас Цимбалюк – знайомитиметься з учасницями проєкту. Зйомки відбуваються в одному з заміських ресторанів під Києвом.
Тарас Цимбалюк постав у стильному діловому образі: він обрав костюм, що складався з чорних штанів та білосніжної сорочки й жакета, доповнений чорним метеликом на шиї. Поряд позував незмінний телеведучий шоу, Григорій Решетник.
Ми знаємо, ви чекали на це фото. Тепер офіційно – нову історію розпочато. "Холостяк" Тарас Цимбалюк – вже цієї осені,
– повідомили на сторінці проєкту.
Тарас Цимбалюк і Григорій Решетник / Фото з інстаграму Тараса Цимбалюка
Що відомо про "Холостяка-14"
- 18 квітня стало відомо, що романтичне шоу "Холостяк" продовжили на ще один сезон. Тоді ж оголосили ім'я головного героя – ним став актор театру та кіно Тарас Цимбалюк. Він є зіркою серіалів "Спіймати Кайдаша", "Кохання та полум'я", "Кава з кардамоном" та багатьох інших.
- Згодом Цимбалюк пояснив рішення знятися у "Холостяку". За словами актора, у нього склалися стосунки з каналом, до того ж новий телевізійний досвід стане для нього викликом. Тарас не перебуває у стосунках вже кілька місяців, тому справді хоче знайти партнерку.
- З Тарасом Цимбалюком пов'язана низка скандалів, зокрема, він був на вечірці, де лунали російські пісні. Та ведучий шоу підкреслив, що ідеальних людей не існує. До того ж Тарас залишився в Україні, працює тут і допомагає армії.