Ми знайомі, – Григорій Решетник заінтригував заявою про нового "Холостяка"

Незмінний ведучий "Холостяка" Григорій Решетник підтвердив, що 15 сезон романтичного реаліті-шоу буде. Водночас наразі невідомі ні дата прем'єри, ні ім'я головного героя.

Решетник висловився про новий сезон "Холостяка" у "Турі зірками". Журналістка Наталія Тур поспілкувалася з ведучим на прем'єрі фільму "На драйві".

Не пропустіть Більше не разом: Олександр Терен уперше назвав причину розриву з новою дівчиною

Днями Григорій Решетник написав у Threads, що у новому сезоні реаліті-шоу "Холостяк" буде два головних герої. Однак, як виявилося, така заява була лише першоквітневим жартом.

Наталія Тур поцікавилась, чи все-таки може бути два холостяки.

З СТБ можливо все, як то кажуть. "Холостяків" багато не буває, як показує практика. Наступному сезону – бути. Сподіваюся все складеться, попри всі характеристики, які ми отримали. Хочеться потішити українських дівчат, жінок,

– відповів ведучий.

Григорій Решетник пожартував про новий сезон "Холостяка" / Скриншот з Threads

Решетник закликав заповнювати анкету на 15 сезон проєкту "Холостяк". Ведучий зазначив, що не може наразі розкривати деталі, але натякнув, що головного героя вже затвердили.

Я не можу розкривати поки всі таємниці, але володію інформацією. Ми знайомі, ми бачилися,

– сказав Григорій.

