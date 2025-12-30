Я закохана, – переможниця "Холостяка" показала фото з Цимбалюком після фіналу шоу

Шоу "Холостяк" добігло кінця – у проєкті Тарас Цимбалюк обрав Надін Головчук. Після перемоги дівчина стикнулась з хейтом у мережі: користувачі припустили, що у Надін немає почуттів до актора.

Надін Головчук відповіла на закиди хейтерів в інстаграм-сторіз на своїй сторінці, передає 24 Канал. Переможниця "Холостяка" спростувала чутки, начебто вона одягнула маску закоханості.

Цікаво Софія Шамія вперше розповіла про жорсткі умови контракту "Холостяка"

Як доказ Надін опублікувала фото з Тарасом Цимбалюком, якого ще не було в мережі. Це кадр зі святкування фіналу "Холостяка".

На знімку пара позує в обіймах разом з командою проєкту. Надін зізналась, що просто була втомленою після тривалих зйомок. Але запевнила, що справді закохалась.

Це не маска, я закохана, і це яскраво видно. Мої втомлені очі під кінець – результат зйомок у 2,5 місяці. Це було справді важко у всіх сенсах,

– поділилась Надін Головчук.



Надін показала фото з Цимбалюком / Фото з інстаграм-сторіз

Раніше Надін Головчук показала каблучку, яку у фіналі "Холостяка" їй подарував Тарас Цимбалюк. На сайті бренду SOVA вказано, що вартість прикраси – майже 155 тисяч гривень.

Яким був фінал "Холостяка"?

У фінальному епізоді Тарас Цимбалюк провів три короткі побачення упродовж для з Іриною Пономаренко, Надін Головчук та Настею Половинкіною. "Холостяк" вирішив попрощатися з Іриною: йому здалося, що стосунки між ними більш дружні та дитячі.

Згодом у Тараса було ще два фінальні побачення у Львові з Надін та Настею. Після них відбувся фінал проєкту: "Холостяк" вирішив продовжувати стосунки з Надін Головчук.