Підтримують війну і допомагають окупантам: пісня російського гурту очолила чарт в Україні

Український музичний чарт Apple Music очолив трек Homay російського гурту Ay Yola. Цей колектив підтримує війну Росії проти України.

Трек Homay спершу став вірусним у соцмережах, зокрема в тіктоці. Тепер він посів перше місце у чартах, пише Show 24 з посиланням на Apple Music.

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За прослуховуваннями пісня обійшла нові українські хіти та треки, що були вірусними у тіктоці упродовж останнього часу – "Зірочка палай" Анни Трінчер та "Зцапала злапала" гурту "Бумбокс".



Чарт Apple Music станом на 8 квітня / Скриншот з Apple Music

Виконавцями пісні Homay є російсько-башкирський гурт з трьох музикантів Ay Yola, що родом з Уфи. Трек розповідає про персонажку башкирського епосу.

У російській пропагандистській пресі стверджують, що учасники гурту відкрито підтримують війну Росії проти України. Це доводять дописи одного з музикантів цього колективу, який періодично збирає кошти для російських окупантів, а його брат пішов воювати проти українців.

Споживання російського контенту – це спонсорування війни

Нагадаємо, що прослуховування пісень на стримінгових платформах монетизується. Тому споживання російського контенту приносить його творцям кошти. У випадку з гуртом Ay Yola, артисти з зароблених грошей платять податки та поповняють казну своєї країни й прямо спонсорують війну.

Музичні чарти неодноразово доводять, що українці продовжують споживати російський продукт. У лютому у топах рейтингів опинився Моргенштерн. Інші російські виконавці також часто потрапляють на перші місця в рейтингах. У перший тиждень квітня українці слухали багато українських хітів, але й без росіян не обійшлося.

Водночас важливо зазначити, що існують різні способи "накручувати" кількість прослуховувань, з якими стримінгові платформи не завжди можуть боротися. До того ж останніми тижнями на перших сходинках чартів були не просто українські музичні новинки, але й хіти 20-річної давності.