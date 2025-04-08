Трек Homay сначала стал вирусным в соцсетях, в частности в тиктоке. Теперь он занял первое место в чартах, пишет Show 24 со ссылкой на Apple Music.

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По прослушиваниям песня обошла новые украинские хиты и треки, которые были вирусными в тиктоке в последнее время – "Зірочка палай" Анны Тринчер и "Зцапала злапала" группы "Бумбокс".



Чарт Apple Music по состоянию на 8 апреля / Скриншот с Apple Music

Исполнителями песни Homay является российско-башкирская группа из трех музыкантов Ay Yola, родом из Уфы. Трек рассказывает о персонаже башкирского эпоса.

В российской пропагандистской прессе утверждают, что участники группы открыто поддерживают войну России против Украины. Это доказывают сообщения одного из музыкантов этого коллектива, который периодически собирает средства для российских оккупантов, а его брат пошел воевать против украинцев.

Потребление российского контента – это спонсирование войны

Напомним, что прослушивание песен на стриминговых платформах монетизируется. Поэтому потребление российского контента приносит его создателям средства. В случае с группой Ay Yola, артисты из заработанных денег платят налоги и пополняют казну своей страны и прямо спонсируют войну.

Музыкальные чарты неоднократно доказывают, что украинцы продолжают потреблять российский продукт. В феврале в топах рейтингов оказался Моргенштерн. Другие российские исполнители также часто попадают на первые места в рейтингах. У первую неделю апреля украинцы слушали много украинских хитов, но и без россиян не обошлось.

В то же время важно отметить, что существуют различные способы "накручивать" количество прослушиваний, с которыми стриминговые платформы не всегда могут бороться. К тому же в последние недели на первых строчках чартов были не просто украинские музыкальные новинки, но и хиты 20-летней давности.