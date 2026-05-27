Хор "Гомін" приголомшив сумою, яку зібрав для ЗСУ під час світового туру

Хор "Гомін" Львівського органного залу повертається в Україну після закордонного туру, під час якого збирав кошти на підтримку Сил безпеки й оборони України.

У своєму інстаграмі команда поділилася підсумками гастролей і розповіла, скільки вдалося зібрати для українського війська.

Останні місяці "Гомін" виступав у містах Північної Америки – зокрема в Бостоні, Нью-Йорку, Чикаго та Торонто, а також у низці європейських міст, серед яких Варшава, Прага та Відень.

У результаті туру вдалося зібрати 11 418 966 гривень. Ці кошти хор "Гомін" разом із Львівським органним залом та ТЕАТР ОРГ передають на потреби Сил оборони України. Найближчим часом команда обіцяє детальніше розповісти, як саме буде використано зібрану суму.

Музиканти подякували слухачам у різних країнах, які відвідували концерти, майданчикам, що приймали виступи, та партнерам, які допомогли організувати тур.

Як хор "Гомін" допомагає ЗСУ?

Лише за 2025 рік музиканти зібрали понад 20 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України. Кошти вдалося залучити під час виступів в Україні та за кордоном.

Одним із найбільших проєктів став збір "Народний гомін". Його мета – придбати 50 автомобілів для 50 військових підрозділів, які захищають Україну. Першу партію з 25 авто передали 20 жовтня 2025 року в Луцьку, а другу – 27 січня 2026 року у Львові.

Окрім цього, хор також передав українським військовим 115 дронів для розвідки та бойових завдань.

Ще одним важливим напрямком стала ініціатива "Збереження життя", у межах якої зібрали 6 мільйонів гривень на переобладнання мікроавтобусів у медичні евакуаційні автомобілі.

Також було передано 1 мільйон гривень на "Єдинозбір" – спільний проєкт 412-ї бригади Nemesis, Світового Конґресу Українців та Фонду Сергія Притули.