Українська пісня пролунає за океаном: хор "Гомін" вперше вирушив у тур Північною Америкою
Хор "Гомін" Львівського органного залу розпочав великий тур Сполученими Штатами Америки та Канадою. Колектив дасть близько 20 концертів у різних містах.
Українська пісня продовжує лунати у всьому світі. Зокрема й завдяки хору "Гомін", у якого розпочався тур Північною Америкою. Про це повідомляє Львівська міська рада.
У містах США та Канади хор "Гомін" виступить з програмою українських ретро-пісень "Цей хор, цей хор" у сучасному звучанні.
Глядачі почують улюблені пісні Володимира Івасюка та Анатолія Горчинського, композиції, що виконували Квітка Цісик та Назарій Яремчук. Не обійдеться і без сюрпризів.
Тур розпочнеться сьогодні, 17 квітня. Хор "Гомін" виступить у місті Бостон – для цього колектив подолав кілька тисяч кілометрів. Про це йдеться на сторінці колективу в інстаграмі.
"Гомін" прибув до Бостона: відео
Як хор "Гомін" допомагає ЗСУ?
У 2025 – 2026 роках на концертах хору вдалося зібрати понад 25 мільйонів гривень. На ці гроші музиканти закупили автівки, дрони, а також адресно допомагали захисникам і тим, хто постраждав внаслідок війни.
27 січня 2026 року львівський муніципальний хор "Гомін" передав Силам Оборони України другу партію автівок. Ще 25 машин, придбаних у рамках збору "Народний гомін", відправилися на фронт.
Першу партію автомобілів музиканти передали у жовтні минулого року, на Замковій площі в Луцьку.