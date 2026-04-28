Хор "Гомін" виконав легендарний "Водограй" Івасюка біля Ніагарського водоспаду

Львівський муніципальний хор "Гомін" продовжує популяризувати українську пісню за кордоном. Зараз колектив перебуває у турі США та Канадою.

Під час туру хор "Гомін" побував біля Ніагарського водоспаду, де заспівав пісню Володимира Івасюка. Відповідне відео колектив опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.

На відео учасники хору "Гомін", одягнені у жовті дощовики, співають пісню "Водограй" біля Ніагарського водоспаду. Це один з найвідоміших треків легендарного українського композитора Володимира Івасюка.

Івасюк написав "Водограй", коли йому був 21 рік. Тоді він навчався у Чернівецькому медичному інституті. Композиція найбільш відома у виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжеленко.

Реакція мережі

"Які ви круті! Серце тішиться! Мрію попасти на ваш концерт!"

"Весело, круто. З нетерпінням чекаю на ваш перформанс 1 травня, бо квитки придбали всією родиною ще 3 місяці тому, як тільки вони з'явились у продажі".

"Вийти сухим з Ніагарського водоспаду просто неможливо. Сподіваюся, ви там потім гарненько "прогрілися". Вам не можна хворіти, на вас уся країна дивиться".

Реакція мережі на виконання "Водограю" біля Ніагарського водоспаду / Скриншоти з інстаграму

Хор "Гомін" повідомив, що вже відіграв 9 концертів із туру Північною Америкою. Уже завтра, 29 квітня, артисти виступлять у столиці Канади – Оттаві. Далі – Монреаль, Торонто, Вінніпег та інші міста. Місія концертів колективу – допомога Силам оборони України, йдеться на сайті Львівської міської ради.

