Хор "Гомін" виконав легендарний "Водограй" Івасюка біля Ніагарського водоспаду
- Львівський муніципальний хор "Гомін" виконав пісню "Водограй" Володимира Івасюка біля Ніагарського водоспаду під час туру США та Канадою.
- Місія концертів хору – допомога Силам оборони України; вони вже відіграли 9 концертів і готуються до виступів у Оттаві, Монреалі, Торонто та інших містах.
Львівський муніципальний хор "Гомін" продовжує популяризувати українську пісню за кордоном. Зараз колектив перебуває у турі США та Канадою.
Під час туру хор "Гомін" побував біля Ніагарського водоспаду, де заспівав пісню Володимира Івасюка. Відповідне відео колектив опублікував на своїй сторінці в інстаграмі.
На відео учасники хору "Гомін", одягнені у жовті дощовики, співають пісню "Водограй" біля Ніагарського водоспаду. Це один з найвідоміших треків легендарного українського композитора Володимира Івасюка.
Івасюк написав "Водограй", коли йому був 21 рік. Тоді він навчався у Чернівецькому медичному інституті. Композиція найбільш відома у виконанні Назарія Яремчука та Мирослави Єжеленко.
Реакція мережі
- "Які ви круті! Серце тішиться! Мрію попасти на ваш концерт!"
- "Весело, круто. З нетерпінням чекаю на ваш перформанс 1 травня, бо квитки придбали всією родиною ще 3 місяці тому, як тільки вони з'явились у продажі".
- "Вийти сухим з Ніагарського водоспаду просто неможливо. Сподіваюся, ви там потім гарненько "прогрілися". Вам не можна хворіти, на вас уся країна дивиться".
Реакція мережі на виконання "Водограю" біля Ніагарського водоспаду / Скриншоти з інстаграму
Хор "Гомін" повідомив, що вже відіграв 9 концертів із туру Північною Америкою. Уже завтра, 29 квітня, артисти виступлять у столиці Канади – Оттаві. Далі – Монреаль, Торонто, Вінніпег та інші міста. Місія концертів колективу – допомога Силам оборони України, йдеться на сайті Львівської міської ради.
Коли хор "Гомін" виступить в Україні?
Уже в червні хор "Гомін" вирушить у великий тур Україною. Артисти представлять нову програму ретро-пісень "Цей хор, цей хор мені щоночі сниться" 2.0.
Колектив виступить у Києві, Черкасах, Полтаві, Дніпрі, Кропивницькому, Кривому Розі, Вінниці, Луцьку, Рівному, Хмельницькому, Чернівцях, Івано-Франківську та інших містах.